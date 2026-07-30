Personal administratiu per atendre el públic, el perfil més demandat a la Catalunya central
Al Moianès és on la demanda de persones per fer treball administratiu amb atenció al públic és més elevada en relació al total
Persones per fer tasques administratives i que també siguin capaces de desenvolupar feines d’atenció al públic és el perfil laboral més demandat a les comarques de la Catalunya central de la demarcació de Barcelona, segons el balanç periòdic que elabora la Diputació.
Al Bages, gairebé 1 de cada 10 ofertes rebudes (9,1%) pels Serveis Locals d’Ocupació (SLO) durant el primer semestre de 2026 anaven adreçades a aquest perfil. Al Berguedà suposaven el 8,4% de les ofertes rebudes i a l’Anoia, el 82,%. És al Moianès on la demanda d’aquest perfil és més elevat, fins a l’11,1% del total.
Aquesta és la dada més destacada de la llista de les 10 ocupacions més demandades a cada comarca durant aquest període, que la Diputació de Barcelona publica amb l’objectiu d’orientar les persones que busquen feina o una nova oportunitat.
En el cas del Bages, a la segona posició de la llista dels perfils més sol·licitats hi ha les vacants per a personal de neteja en entorns professionals, com ara oficines, hotels i altres establiments similars (6,8%); el personal per a venda a botigues i magatzems (4,6%); peons d’indústries manufactureres (també, un 4,6%), i peons del transport de mercaderies i descarregadors/es (3,7%).
Altres perfils amb més oportunitats laborals són agents i representants comercials (3,2%); auxiliars d’infermeria hospitalària (2,7%); cuiners/es amb salari (2,3%); professionals que tenen cura de les persones en serveis de salut (2,1%); i cambrers/es amb salari (2%).
Segons l’última edició de l’Infoxaloc, els Serveis Locals d’Ocupació de la comarca han gestionat 561 ofertes durant el primer semestre de l’any al Bges i han assolit una taxa d’inserció del 17,7%, lleugerament per sobre de la mitjana de totes les comarques de Barcelona (19,4%). Un total de 601 persones han trobat feina i s’han aconseguit 704 insercions laborals (algunes persones han trobat més d’una ocupació). La xarxa ha atès 3.387 persones que buscaven feina o un canvi laboral, així com 448 empreses. Des dels serveis s’han impulsar gairebé 11.000 accions de millora de l’ocupabilitat i prop de 950 accions de suport a la recerca de talent.
En el cas del Berguedà, a la segona posició dels perfils més sol·licitats hi ha, amb un 5,3% dels anuncis de feina, cambrers/es amb salari i personal de neteja en entorns professionals. Li segueixen, tots dos amb un 3,8%, professionals de suport al treball i l’educació social i auxiliars d’infermeria hospitalària. Els altres perfils amb més oportunitats, amb un 3,4% són: treballadors/es que tenen cura de les persones a domicili (no inclou mainaders/es); conductors amb salari per a camions; ajudants de cuina, i peons de les indústries manufactureres. Tanquen la llista dels 10 perfils més sol·licitats de la comarca auxiliars d’infermeria d’atenció primària (3,1%).
Al Berguedà, els Serveis Locals d’Ocupació han gestionat 262 ofertes entre gener i juny, amb una taxa d’inserció del 14,7%. Segons la Diputació, 81 persones han trobat feina i s’han aconseguit 87 insercions laborals. La xarxa ha atès 551 persones que buscaven feina o un canvi laboral, així com 260 empreses.
Quant a l’Anoia, peons del transport de mercaderies i descarregadors/es (5,8%); personal de neteja per a entorns professionals, com ara oficines, hotels i similars que requereixen un valor afegit (5,3%); oficials, operaris/es i artesans/nes d’altres oficis (4,2%) i conductors/es assalariats de camions (3,7%) són els atres perfils amb més oportunitats laborals, seguits de peons de les indústries manufactureres (3,7%), cambrers/es amb salari (3,4%), personal per a la venda a botigues i magatzems (també, el 3,4%), cuiners/res amb salari (2,9%) i mecànics/ques i ajustadors/es de vehicles de motor (2,7%).
Segons l’Infoxaloc, s’han gestionat a la comarca 37 ofertes els primers sis mesos de l’any, i s’ha assolit una taxa d’inserció del 16,5%. 405 persones han trobat feina i s’han aconseguit 472 insercions laborals. La xarxa de Serveis Locals d’Ocupació ha atès 2.461 persones que buscaven feina o un canvi laboral, i un total de 454 empreses.
Finalment, al Moanès s'han fet 66 insercions laborals i s'han gestionat 144 ofertes de feina. En total, 55 persones han trobat una ocupació, el 58% de les quals són homes. Els serveis locals han atès un total de 434 persones i 93 empreses a la comarca.
Les dades de la demarcació
La xarxa Xaloc, impulsada per la Diputació de Barcelona i integrada per més de 150 Serveis Locals d’Ocupació, dona servei a uns 270 municipis de la província. Segons la llista de les 10 Ocupacions més demandades de la província, de les gairebé 6.700 ofertes gestionades a tot el territori des de que va començar l’any, un 8,7% anava adreçat a administratius amb tasques d’atenció al públic i un 8,6% a personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars.
L’hostaleria continua sent un dels grans motors de la contractació. Tres de les 10 ocupacions més demandades pertanyen a aquest sector. A la cinquena posició trobem cambrers/es assalariats/des (3,4%), a la sisena, ajudants de cuina (2,4%) i a la desena, tancant la llista, cuiners/es assalariats (1,9%). Entremig hi ha auxiliars d’infermeria hospitalària (2,2%), monitors/es d’activitats recreatives i d’entreteniment (2,1%).
La xarxa ha tancat el període amb una taxa d’inserció al conjunt de la demarcació del 19,4%. Els serveis d’ocupació han gestionat un total de 6.680 ofertes i ha aconseguit 13.472 insercions laborals. Segons els serveis, les persones més grans de 40 anys que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral suposen el 31,6% de les persones ateses i el 32,1% de les que han aconseguit una nova feina.
Les oficines de la xarxa han atès prop de 10.200 empreses. Per sectors, gairebé 3 de cada 4 (el 72,7%) es dediquen al comerç. Un 20,6% treballen en l’àmbit de la indústria, un 5,2% en la construcció i un 1,5% a l’agricultura. La majoria, un 37,2% tenen entre 10 i 50 treballadors, tot i que el 30,9% tenen entre 1 i 10 treballadors.
Durant el primer semestre de 2026, la Xaloc ha impulsat unes 195.000 accions de millora de l’ocupabilitat i més de 27.000 accions de suport a la recerca del talent.
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