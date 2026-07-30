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Personal administratiu per atendre el públic, el perfil més demandat a la Catalunya central

Al Moianès és on la demanda de persones per fer treball administratiu amb atenció al públic és més elevada en relació al total

Personal administratiu amb atenció al públic és el perfil més demandat a Bages, Berguedà, Anoia i Moianès

Personal administratiu amb atenció al públic és el perfil més demandat a Bages, Berguedà, Anoia i Moianès / Núria León

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Persones per fer tasques administratives i que també siguin capaces de desenvolupar feines d’atenció al públic és el perfil laboral més demandat a les comarques de la Catalunya central de la demarcació de Barcelona, segons el balanç periòdic que elabora la Diputació.

Al Bages, gairebé 1 de cada 10 ofertes rebudes (9,1%) pels Serveis Locals d’Ocupació (SLO) durant el primer semestre de 2026 anaven adreçades a aquest perfil. Al Berguedà suposaven el 8,4% de les ofertes rebudes i a l’Anoia, el 82,%. És al Moianès on la demanda d’aquest perfil és més elevat, fins a l’11,1% del total.

Aquesta és la dada més destacada de la llista de les 10 ocupacions més demandades a cada comarca durant aquest període, que la Diputació de Barcelona publica amb l’objectiu d’orientar les persones que busquen feina o una nova oportunitat.

En el cas del Bages, a la segona posició de la llista dels perfils més sol·licitats hi ha les vacants per a personal de neteja en entorns professionals, com ara oficines, hotels i altres establiments similars (6,8%); el personal per a venda a botigues i magatzems (4,6%); peons d’indústries manufactureres (també, un 4,6%), i peons del transport de mercaderies i descarregadors/es (3,7%). 

Altres perfils amb més oportunitats laborals són agents i representants comercials (3,2%); auxiliars d’infermeria hospitalària (2,7%); cuiners/es amb salari (2,3%); professionals que tenen cura de les persones en serveis de salut (2,1%); i cambrers/es amb salari (2%).

Segons l’última edició de l’Infoxaloc, els Serveis Locals d’Ocupació de la comarca han gestionat 561 ofertes durant el primer semestre de l’any al Bges i han assolit una taxa d’inserció del 17,7%, lleugerament per sobre de la mitjana de totes les comarques de Barcelona (19,4%). Un total de 601 persones han trobat feina i s’han aconseguit 704 insercions laborals (algunes persones han trobat més d’una ocupació). La xarxa ha atès 3.387 persones que buscaven feina o un canvi laboral, així com 448 empreses. Des dels serveis s’han impulsar gairebé 11.000 accions de millora de l’ocupabilitat i prop de 950 accions de suport a la recerca de talent.

En el cas del Berguedà, a la segona posició dels perfils més sol·licitats hi ha, amb un 5,3% dels anuncis de feina, cambrers/es amb salari i personal de neteja en entorns professionals. Li segueixen, tots dos amb un 3,8%, professionals de suport al treball i l’educació social i auxiliars d’infermeria hospitalària. Els altres perfils amb més oportunitats, amb un 3,4% són: treballadors/es que tenen cura de les persones a domicili (no inclou mainaders/es); conductors amb salari per a camions; ajudants de cuina, i peons de les indústries manufactureres. Tanquen la llista dels 10 perfils més sol·licitats de la comarca auxiliars d’infermeria d’atenció primària (3,1%).

Al Berguedà, els Serveis Locals d’Ocupació han gestionat 262 ofertes entre gener i juny, amb una taxa d’inserció del 14,7%. Segons la Diputació, 81 persones han trobat feina i s’han aconseguit 87 insercions laborals. La xarxa ha atès 551 persones que buscaven feina o un canvi laboral, així com 260 empreses.

Quant a l’Anoia, peons del transport de mercaderies i descarregadors/es (5,8%); personal de neteja per a entorns professionals, com ara oficines, hotels i similars que requereixen un valor afegit (5,3%); oficials, operaris/es i artesans/nes d’altres oficis (4,2%) i conductors/es assalariats de camions (3,7%) són els atres perfils amb més oportunitats laborals, seguits de peons de les indústries manufactureres (3,7%), cambrers/es amb salari (3,4%), personal per a la venda a botigues i magatzems (també, el 3,4%), cuiners/res amb salari (2,9%) i mecànics/ques i ajustadors/es de vehicles de motor (2,7%).

Segons l’Infoxaloc, s’han gestionat a la comarca 37 ofertes els primers sis mesos de l’any, i s’ha assolit una taxa d’inserció del 16,5%. 405 persones han trobat feina i s’han aconseguit 472 insercions laborals. La xarxa de Serveis Locals d’Ocupació ha atès 2.461 persones que buscaven feina o un canvi laboral, i un total de 454 empreses.

Finalment, al Moanès s'han fet 66 insercions laborals i s'han gestionat 144 ofertes de feina. En total, 55 persones han trobat una ocupació, el 58% de les quals són homes. Els serveis locals han atès un total de 434 persones i 93 empreses a la comarca.

Les dades de la demarcació

La xarxa Xaloc, impulsada per la Diputació de Barcelona i integrada per més de 150 Serveis Locals d’Ocupació, dona servei a uns 270 municipis de la província. Segons la llista de les 10 Ocupacions més demandades de la província, de les gairebé 6.700 ofertes gestionades a tot el territori des de que va començar l’any, un 8,7% anava adreçat a administratius amb tasques d’atenció al públic i un 8,6% a personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars.

L’hostaleria continua sent un dels grans motors de la contractació. Tres de les 10 ocupacions més demandades pertanyen a aquest sector. A la cinquena posició trobem cambrers/es assalariats/des (3,4%), a la sisena, ajudants de cuina (2,4%) i a la desena, tancant la llista, cuiners/es assalariats (1,9%). Entremig hi ha auxiliars d’infermeria hospitalària (2,2%), monitors/es d’activitats recreatives i d’entreteniment (2,1%).

La xarxa ha tancat el període amb una taxa d’inserció al conjunt de la demarcació del 19,4%. Els serveis d’ocupació han gestionat un total de 6.680 ofertes i ha aconseguit 13.472 insercions laborals. Segons els serveis, les persones més grans de 40 anys que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral suposen el 31,6% de les persones ateses i el 32,1% de les que han aconseguit una nova feina.

Les oficines de la xarxa han atès prop de 10.200 empreses. Per sectors, gairebé 3 de cada 4 (el 72,7%) es dediquen al comerç. Un 20,6% treballen en l’àmbit de la indústria, un 5,2% en la construcció i un 1,5% a l’agricultura. La majoria, un 37,2% tenen entre 10 i 50 treballadors, tot i que el 30,9% tenen entre 1 i 10 treballadors.

Notícies relacionades

Durant el primer semestre de 2026, la Xaloc ha impulsat unes 195.000 accions de millora de l’ocupabilitat i més de 27.000 accions de suport a la recerca del talent.

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