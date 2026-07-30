Quant val realment un pneumàtic? Més enllà del preu, la seguretat i la durabilitat marquen la diferència
L'electrificació del parc automobilístic ha elevat el nivell d'exigència per a tota la indústria. Els pneumàtics han de suportar vehicles més pesants, gestionar nivells més elevats de parell motor i contribuir a maximitzar l'autonomia disponible.
Quan arriba el moment de canviar els pneumàtics, molts conductors es fixen en una pregunta immediata: quant costen. Tanmateix, hi ha una altra qüestió molt més rellevant i que cada vegada guanya més pes entre experts i fabricants: quin valor aporten al llarg de tota la seva vida útil i com es mesura el valor de portar el pneumàtic més segur durant tot aquest temps.
La diferència entre aquestes preguntes canvia completament la manera d'entendre aquest component fonamental del vehicle.
Michelin fa anys que defensa una visió basada en tres pilars fonamentals: la seguretat com a prioritat absoluta, la creació de valor per sobre del preu de compra i el manteniment de les prestacions al llarg del temps. Com a conseqüència d'aquests tres atributs, tota la seva gamma és idònia per equipar el teu vehicle elèctric.
La seguretat no admet concessions
El pneumàtic és l'únic element del vehicle que està permanentment en contacte amb la carretera. D'ell depenen factors tan importants com la distància de frenada, l'estabilitat en corba o la capacitat de resposta davant d'una maniobra d'emergència. Per aquest motiu, Michelin situa la seguretat per davant de qualsevol altre criteri.
No es tracta únicament de complir estàndards o superar proves de laboratori. Es tracta d'oferir al conductor una resposta fiable en situacions reals, tant en viatges de vacances com en desplaçaments quotidians. Perquè no hi ha res més important en un viatge que arribar al destí amb el menor nombre possible d'incidències.
Una major capacitat de control pot marcar la diferència en situacions que tot just duren unes dècimes de segon, però que són decisives per evitar un accident.
El rendiment no s'hauria de desgastar amb la confiança
Un dels aspectes més interessants del desenvolupament dels pneumàtics és la necessitat de mantenir unes prestacions elevades al llarg de tota la seva vida útil.
Els conductors no substitueixen un pneumàtic després d'uns quants milers de quilòmetres. L'utilitzen durant anys. Per això, l'experiència de conducció ha de continuar sent fiable molt més enllà dels primers mesos. Michelin treballa precisament sobre aquesta idea. L'objectiu no és només oferir grans prestacions quan el pneumàtic és nou, sinó conservar al llarg de tota la seva vida útil el mateix nivell en característiques com l'adherència, l'estabilitat o l'eficiència.
Aquest enfocament permet construir una relació de confiança més sòlida entre el producte i l'usuari.
Valor per al conductor i per a l'entorn
L'eficiència energètica és un altre dels factors que més ha evolucionat en els darrers anys.
La resistència al rodament influeix directament en el consum de combustible i en l'autonomia dels vehicles elèctrics. Un pneumàtic més eficient ajuda a optimitzar els recursos i a reduir els costos operatius.
Des d'aquesta perspectiva, el valor d'un pneumàtic no es limita als quilòmetres que pot recórrer, sinó també a l'estalvi energètic i a la reducció de l'impacte ambiental que genera durant la seva utilització.
Preparats per a una nova generació de vehicles
L'electrificació del parc automobilístic ha elevat el nivell d'exigència per a tota la indústria. Els pneumàtics han de suportar vehicles més pesants, gestionar nivells més elevats de parell motor i contribuir a maximitzar l'autonomia disponible. Alhora, han de mantenir els mateixos nivells de seguretat i durabilitat que esperen els conductors.
Les elevades exigències d'aquest tipus de vehicles coincideixen amb els punts forts del desenvolupament dels pneumàtics Michelin i, per aquest motiu, tota la seva gamma està preparada per respondre tant a les necessitats actuals com a les futures, integrant les exigències específiques dels vehicles elèctrics dins d'una estratègia basada en la seguretat i el valor a llarg termini.
Via: El Periódico
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