El centre d’FP Fem Possible d'Ampans obre una nova edició del cicle de Serveis Administratius
Les famílies interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 3 de setembre per accedir al nou itinerari formatiu
Regió7
El centre de formació professional Fem Possible FP d'Ampans ha obert el període de sol·licituds per accedir al primer curs del Cicle Formatiu de Grau Bàsic (CFGB) de Serveis Administratius el pròxim setembre de 2026. Després de la posada en marxa d'aquest nou itinerari formatiu durant el curs 2025-2026, Ampans continua apostant per una formació adaptada a les necessitats dels joves, combinant l'aprenentatge acadèmic amb l'adquisició de competències professionals i experiència pràctica en entorns laborals reals. El CFGB s'adreça a joves d'entre 15 i 18 anys que hagin cursat 2n o 3r d'ESO i vulguin continuar la seva formació a través d'una metodologia orientada al món laboral.
Aquest itinerari permet obtenir els coneixements necessaris per assolir el títol de Graduat en ESO al mateix temps que es desenvolupa una formació específica en l'àmbit de l'administració i la gestió, incloent-hi períodes de pràctiques en empreses, segons detalla Ampans.
En finalitzar els dos cursos del programa, l'alumnat obté una doble titulació: el títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el de Tècnic o Tècnica Bàsic en Serveis Administratius, fet que facilita la continuïtat dels estudis o la incorporació al mercat laboral.
Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 3 de setembre de 2026. Per rebre informació sobre els requisits d'accés, el procés d'admissió o el contingut dels estudis, les famílies poden contactar amb l'equip de Fem Possible FP a través del correu electrònic ampans@ampans.cat
El CFGB de Serveis Administratius es va posar en marxa per primera vegada durant el curs 2025-2026 amb un total de 17 alumnes.
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