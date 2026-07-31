La navarclina Anviplas recupera l'activitat després de l'entrada de GreenDot i espera operar a ple rendiment al setembre
L’operació ha mantingut 71 dels 72 llocs de treball a la planta del polígon Pla del Cos
L’empresa navarclina de reciclatge Anviplas espera operar a ple rendiment al setembre. Així ho han explicat a Regió7 fonts de la companyia, que confien a tenir llavors les tres línies de producció operatives. El passat mes de maig, la firma, ubicada des de fa més de trenta anys al polígon Pla del Cos de Navarcles, va entrar en concurs voluntari de creditors i el grup alemany GreenDot en va adquirir la propietat. Una operació que ha permès a l’empresa bagenca mantenir 71 dels 72 llocs de feina i integrar-se a la xarxa europea de reciclatge de l’entitat amb seu a Colònia.
La planta d’Anviplas té una capacitat de tractament de 34.000 tones anuals de residus plàstics i es dedica al reciclatge de fils plàstics postindustrials i postcomercials per obtenir granulat de baixa intensitat natural i translúcid.
El Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona va declarar el concurs de creditors al maig després d’acumular, segons va explicar La Vanguardia, un deute de 24 milions d’euros, principalment de proveïdors i uns 6 milions a entitats financeres (BBVA, Deutsche Bank, Caixabank, Santander).
Davant aquest context, GreenDot va presentar una oferta per adquirir la unitat productiva. Des de feia cinc anys, la recicladora navarclina estava controlada pel grup neerlandès Repeats Group, que en el seu moment van adquirir la propietat a la família Vintró, que havia liderat el negoci des del seu naixement, el 1988.
L’octubre del 2022, després que Repeats es fes amb la propietat d’Anviplas, van començar les obres per construir la nova nau de l’empresa. Segons va informar aquest diari, l’empresa va guanyar 7.000 metres quadrats de fàbrica que es van afegir als 5.000 ja operatius.
Sobre la situació de l’empresa abans de l’adquisició de Greendot, fonts consultades per aquest diari expliquen que “hi havia molts proveïdors sense cobrar”. També comenten que afronten aquesta nova etapa amb “il·lusió” perquè Greendot “és una companyia gran que sabrà com tirar endavant l’empresa” i han reconegut que ja des del principi el matrimoni amb Repeats no va anar bé. “La pilota es va anar fent gran i no van saber gestionar adequadament la situació, ni aquí ni en les altres plantes que tenien”, asseguren.
Greendot es consolida a Europa
GreenDot és un grup alemany especialitzat en economia circular, reciclatge i recuperació de materials, amb un enfocament principal en els envasos i els plàstics. Té la seu a Colònia (Alemanya) i desenvolupa activitats tant en la gestió de residus com en la producció de matèries primeres reciclades per a la indústria.
Amb aquesta operació, la companyia amplia a 175.000 tones la seva capacitat de producció de plàstic reciclat a Europa i consolida la seva presència al mercat de reciclatge mecànic. De fet, ja opera sis instal·lacions al Vell Continent, repartides entre Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
Segons va detallar el grup alemany en un comunicat, la incorporació de la planta de Navarcles permetrà millorar “el subministrament de matèries primeres secundàries, optimitzar la logística entre diferents mercats europeus i incrementar la disponibilitat de materials reciclats d’alta qualitat per a la indústria transformadora”.
El CEO de GreenDot, Laurent Auguste, va afirmar que “la integració d’Anviplas és una nova fita en la nostra estratègia per construir una plataforma europea de reciclatge forta i interconnectada. Catalunya és una regió industrial important i estem compromesos a reforçar el seu paper dins l’economia circular europea del plàstic”.
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