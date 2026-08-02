Prensa Ibérica celebrarà un nou fòrum Espanya 360
La segona trobada de comunitats autònomes tindrà lloc al novembre
Regió7
Després de l’èxit que va ser la primera edició d’Espanya 360, celebrada fa un any a Madrid amb la presència de cinc presidents autonòmics i una vintena de consellers, Prensa Ibérica ultima els detalls de la segona edició d’aquest fòrum, que se celebrarà a l’Hotel Thompson de la capital els dies 24 i 25 de novembre d’enguany. La trobada, que és un espai de reflexió en què són protagonistes les comunitats autònomes, es proposa identificar les qüestions que més preocupen els ciutadans, compartir aprenentatges i connectar Espanya a través d’una conversa pública i constructiva entre autonomies.
En la primera edició van participar, entre d’altres, els presidents Jorge Azcón (Aragó), Alfonso Rueda (Galícia), Salvador Illa (Catalunya), Marga Prohens (les Balears) i Adrián Barbón (Astúries), a banda d’una vintena de consellers autonòmics, directius d’empresa i experts. A partir de les temàtiques que més interessen i preocupen els espanyols –segons l’estudi de tendències informatives elaborat per Prensa Ibérica i les consultores LLYC i Acceso– s’organitzen una sèrie de diàlegs i taules rodones que fan possible una conversa fructífera sobre economia i empresa, finançament, canvi climàtic i sostenibilitat, salut i benestar, habitatge, ocupació, i educació i formació. La trobada també propiciarà una reflexió sobre l’anomenada Europa de les Regions.
"El fòrum Espanya 360 representa una invitació a reconèixer-nos com a poble en les nostres diferències, però també en una identitat comuna i en el desig d’avançar plegats", va dubtar assegurar Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica.
Aquesta trobada s’inspira en els valors de la Festa de l’Espanya Plural que el grup de comunicació organitza cada any amb motiu del Dia de la Hispanitat i que reivindica un país que construeix la convivència sobre la diversitat i la riquesa de les seves identitats i cultures. Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, va remarcar el treball fet en altres fòrums que impulsa el grup i va destacar que l’objectiu és involucrar en una sola cita territoris de tot Espanya per compartir aprenentatges útils i reproduïbles. "Busquem una radiografia precisa sobre alguns dels grans reptes que afronta el nostre país", va afirmar.
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