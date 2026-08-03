El Govern amplia a 210 els tràmits burocràtics que vol simplificar fins al 2028
L'executiu enllesteix la millora dels 170 primers, alguns dels quals ja estan operatius i altres s'activaran pròximament
Enric Sitjà Rusiñol (ACN)
El Govern amplia a 210 els tràmits burocràtics que vol simplificar fins al final de la legislatura a través del programa 'CaTgirem'. Com explica el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, l'executiu català ha enllestit la millora de 170 processos, alguns dels quals ja estan plenament operatius amb els canvis -com el registre oficial de maquinària agrícola- i altres s'activaran pròximament -com el registre de productors de residus-. Ara s'afegeixen 40 d'"addicionals" a aquesta "reenginyeria de processos" que vol "lluitar contra la burocràcia" i fer que els tràmits de l'administració catalana -uns 2.400- siguin "més entenedors". "L'objectiu (és) fer més senzilla la vida de les persones", ha sentenciat Dalmau.
"Estem treballant tràmit a tràmit amb molts dels departaments", ha puntualitzat Dalmau. Fonts del Govern afegeixen que s'estan acabant de "recollir dades" per concretar quins procediments caldrà reformular.
Aquestes mateixes fonts subratllen que, amb l'estratègia de simplificació, neix una "nova cultura" dins l'administració que implica "no deixar de banda la necessitat de transformació continuada" dels tràmits. També clarifiquen que no tots els tràmits públics requereixen una renovació, atès que alguns estan "consolidats" i altres "tenen poca utilització".
Una IA "per fer més fàcil la vida" a ciutadania i funcionaris
Per altra banda, el titular de Presidència ha explicat com la Generalitat fa servir la intel·ligència artificial (IA) "per fer més fàcil la vida" a la ciutadania i als treballadors públics, i no "per substituir a ningú".
Per exemple, serveix per "acompanyar" els funcionaris en tasques de validació de documents i localitzacions durant el processament d'alguns tràmits. També estarà present en el mencionat registre de productors de residus en forma d'un assistent que ajudarà la ciutadania a identificar els residus que produeix la seva activitat. Segons els càlculs del Govern, aquesta eina es posarà en marxa a finals d'any.
De fet, des del 2025 s'han activat 38 sistemes amb IA dins l'entorn de la Generalitat, com el cercador intel·ligent del portal gencat.cat o el nou assistent virtual en les subvencions de l'Institut Català d'Energia.
1.800 formularis actualitzats
La primera etapa de l'estratègia de simplificació, al llarg del 2025 i els mesos transcorreguts del 2026, han comportat la transformació de 1.800 formularis en format PDF, que era poc intuïtiu per a l'usuari, al format web. Així mateix, ha suposat l'estalvi a la ciutadania de sis milions d'hores en tràmits amb la Generalitat. En aquests dos períodes, s'han teixit plans específics estructurals per a la desburocratització i l'agilització, com el Pla Cura o l'avantprojecte de llei de simplificació urbanística i ambiental -actualment en fase d'informació pública-.
Pel que fa al 2025, l'administració no ha hagut de demanar 80,4 milions de dades i documents, una xifra que ha crescut respecte a l'any anterior, quan en van ser 74,6 milions.
La digitalització del consentiment sanitari
L'anestesiòloga pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Sandra Galve explica que la digitalització del consentiment sanitari, un document necessari abans de diverses intervencions que en recull els riscos, ha permès agilitzar el procés i reduir les visites als centres sanitaris.
"Fer-ho de manera digital permet que el pacient se l'emporti a casa i, en els casos en què no cal veure'l presencialment perquè la seva situació de salut o el procediment al qual serà sotmès no és d'alt risc, no cal que vingui a l'hospital", relata. En aquests casos, es truca al ciutadà i se li envia el consentiment via l'aplicació 'La meva salut', on l'acceptarà o el refusarà.
Com expliquen fonts del Govern, aquest és un procés ja en marxa que està arribant gradualment a tots els centres del sistema sanitari i, fins a la data, més de 6.000 persones s'han estalviat de visitar presencialment els hospitals.
Altres tràmits que experimenten aquesta rentada de cara mitjançant el programa 'CaTgirem' són el registre de parelles de fet, que al llarg de l'últim trimestre del 2026 deixarà de requerir un formulari per cada integrant de la parella i només en demanarà un que serà compartit; la borsa de docents, que té una nova aplicació que actualment conviu amb el sistema tradicional per web; o l'autorització d'ocupació del domini públic marítimo-terrestre, imprescindible per instal·lar una guingueta o fer activitats a la platja i que ara ha passat a ser un formulari web, cosa que ha fet reduir les consultes per ajuda en un 55 %.
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