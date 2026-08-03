El divulgador científic Joan Anton Català serà a la Nit de l’Impuls Empresarial de Sant Vicenç de Castellet
La intervenció del químic posarà el colofó a una jornada de reconeixement de les empreses santvicentines
Regió7
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha avançat que el físic, químic i divulgador científic Joan Anton Català serà el ponent convidat de la Nit de l’Impuls Empresarial 2026, que se celebrarà el darrer dijous de novembre. La seva intervenció serà un dels moments centrals d’una vetllada que reconeix el teixit empresarial local i posa en valor la iniciativa, la innovació i la capacitat d’emprendre.
L’Ajuntament assegura que l’edició d’enguany arriba «en un context especialment significatiu per a la ciència i l’exploració espacial». La mirada ha estat posada en l’univers amb l’impuls de les noves missions de la NASA per tornar al voltant de la Lluna. A més, el 12 d’agost tothom estarà pendent del cel amb un dels fenòmens astronòmics més esperats: l’eclipsi solar que es podrà observar des de bona part de Catalunya.
Amb una llarga trajectòria com a divulgador, Joan Anton Català apropa la ciència al gran públic amb un llenguatge rigorós, proper i entenedor. A la Nit de l’Impuls Empresarial oferirà una conferència que anirà més enllà de l’astronomia per reflexionar sobre la curiositat, la innovació, la presa de decisions i la importància d’atrevir-se a explorar nous camins, valors que comparteixen tant la recerca científica com el món empresarial, apunta l’Ajuntament.
La Nit de l’Impuls Empresarial és el punt de trobada anual a Sant Vicenç de Castellet per a empreses, persones emprenedores i agents econòmics, que hi comparteixen experiències, reconeixen trajectòries i generen oportunitats de col·laboració. Properament es donaran a conèixer els detalls de la programació i l’obertura de les inscripcions per assistir a l’acte.
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