Els consumidors segueixen preferint pagar en efectiu, sobretot en àrees rurals i d'interior
Més de la meitat de clients com els residents a les comarques centrals de Catalunya s'ha quedat sense retirar diners perquè no ha trobat caixers o oficines disponibles
IRENE MICÓ
Els catalans, com la resta de residents a l'Estat espanyol, fan servir més efectiu per pagar que la mitjana de l'eurozona, segons les dades de la confederació Denaria Europe. Aquest ús intensiu dels bitllets i les monedes ha propiciat que més de la meitat s'hagi quedat alguna vegada sense la possibilitat de retirar diners d'un caixer automàtic o de l'oficina d'una entitat bancària, un problema que s'agreuja als municipis amb pocs habitants, com passa a les comarques interiors del país.
Un altre aspecte que preocupa els experts és que, en àrees com els micropobles de la regió central de Catalunya, els veïns tendeixen a ser grans i sovint estan poc familiaritzats amb sistemes que no són els tradicionals i que requereixen un cert domini tecnològic. Tres quartes parts dels entrevistats per a una investigació de la firma Nickel asseguren haver detectat que el seu territori està perdent sucursals o caixers.
La primera edició de l'informe Índex de Salut de l'Efectiu a Europa, publicat recentment per Denaria, revela que Espanya ocupa una "posició intermèdia" entre els 20 països escollits. L'avaluació estatal és de 57,3 sobre 100 en un índex específic, raó per la qual se situa en el novè lloc. Aquesta magnitud significa que els bitllets i les monedes s'utilitzen en el 57% de les transaccions als punts de venda.
En aquests càlculs també s'ha tingut en compte que a Espanya hi ha 96,2 caixers per cada 100.000 habitants. Els analistes interpreten que aquesta és una infraestructura comparativament sòlida dins la mostra continental. Sigui com sigui, els observadors criden l'atenció sobre determinats aspectes millorables. La qualificació obtinguda en el Termòmetre d'Acceptació de l'Efectiu (66,4) allunya l'Estat dels referents, perquè no es pot garantir a tot arreu que es pugui abonar una quantitat en efectiu.
De la cinquena edició de l'estudi Hàbits i percepció dels espanyols respecte al sector bancari 2026, elaborat per Nickel, es desprèn que el 53% dels enquestats reconeix haver-se quedat algun cop sense treure diners quan ho necessitava per falta d'accessos. Pràcticament sis de cada deu consumidors considera que un dels principals avantatges de l'efectiu és emprar-lo en petits comerços que no accepten pagaments amb targeta, per exemple, bars, mercats, negocis familiars o botigues situades fora dels grans nuclis urbans, en entorns rurals.
La reducció de terminals bancaris crea l'oportunitat que els establiments de proximitat supleixin aqueta carència. Així, el 71,9% dels ciutadans que han col·laborat en aquesta recerca veu "útils" els serveis anomenats "cash-in-shop", els quals permeten retirar diners a les botigues. Empreses com Nickel, que pertany al grup bancari BNP Paribas i que a Espanya opera amb estancs i administracions de loteria, preveuen seguir creixent. Amb una base actual de 2.600 punts, aspira a arribar als 2.750 a finals d'any, per complementar les interaccions a través de la seva aplicació mòbil o el telèfon convencional.
Entitats com Caixabank articulen igualment solucions per a aquest inconvenient. Així, a finals de 2025, aquesta organització celebrava el primer aniversari del seu servei d'oficines mòbils a la demarcació de Barcelona, les quals, gràcies a un acord amb la Generalitat de Catalunya, estan presents en un centenar llarg de petites localitats de la Catalunya central. Es tracta d'una població superior als 50.000 veïns a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Lluçanès i el Moianès, 10.500 dels quals tenen més de 65 anys.
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