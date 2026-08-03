L'anoienca Munich negocia un ERO per acomiadar uns 65 treballadors de les seves botigues
La companyia vol tancar establiments de Barcelona, Madrid, Sevilla, Màlaga, Saragossa i Sant Sebastià
EFE/EP
L'empresa anoienca de calçat esportiu Munich està negociant l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar unes 65 persones que treballen a la seva xarxa de botigues a Espanya. Fonts de la representació legal dels treballadors han assegurat a l'agència de notícies EFE que la direcció de la companyia catalana al·lega causes econòmiques per justificar l'ERO, entre les quals hi ha una caiguda dels ingressos de les botigues físiques.
Fonts de Munich han explicat que es tracta d'una decisió dolorosa, però motivada per les pèrdues registrades en una part de la xarxa de botigues. També han afegit que, abans de presentar aquest ERO, es van intentar aplicar altres mesures o renegociar les condicions dels contractes de lloguer. La mesura també afectaria als treballadors dels córners que l'empresa té als centres comercials d'El Corte Inglés.
Segons consta al seu web, Munich disposa actualment de més de 40 punts de venda físics, entre botigues —la majoria ubicades en centres comercials— i espais dins de centres d'El Corte Inglés de diverses comunitats autònomes.
Tancament d'una quinzena de botigues
La companyia vol tancar aproximadament una quinzena d'aquests establiments, en ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla, Màlaga, Saragossa o Sant Sebastià, segons la representació legal dels afectats. Fonts de Munich han confirmat l'abast de la reducció i han precisat que el tancament es concentra en les botigues amb pèrdues.
La representació legal dels treballadors afectats assegura que, tot i que l'empresa s'ha mostrat oberta a reduir lleugerament el nombre de botigues afectades, en realitat només pretén ajornar uns mesos el tancament d'alguns establiments, però no mantenir-los oberts. En aquest sentit, Munich sosté que el procés de tancament no pot ser homogeni perquè hi ha situacions contractuals diferents a cada local.
D'altra banda, els afectats denuncien que la companyia vol accelerar la tramitació de l'expedient, el període de consultes del qual finalitza a mitjan agost, i que fins i tot planteja abonar en diversos terminis la indemnització legal pels acomiadaments.
L'expedient de regulació d'ocupació afecta la societat La Tormenta Perfecta, que agrupa la xarxa de botigues de Munich i els dependents que hi treballen, un extrem confirmat també per fonts de l'empresa.
El febrer del 2026, en una entrevista al portal especialitzat Palco23, el conseller delegat de Munich, Xavier Berneda, va explicar que els plans de la companyia per a aquest any passaven per «reordenar el retail i la distribució». L'empresa encara no ha fet públics els resultats del 2025, però en exercicis anteriors la seva facturació se situava al voltant dels 80 milions d'euros.
Fundada el 1939, la companyia té la seu a Capellades (Anoia) i està controlada per la família Berneda. L'any passat, va incorporar Didier Grupposo, fins aleshores màxim executiu al grup joier Majorica, com a director general.
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