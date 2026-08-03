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Les matriculacions de turismes cauen un 2,3% al juliol a Catalunya

Les vendes de vehicles electrificats continuen a l'alça amb 10.170 unitats, un 8,4% més

Dos vehicles Lexus al concessionari de Sabadell

Dos vehicles Lexus al concessionari de Sabadell / Albert Segura

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ACN

Barcelona

Les matriculacions de turismes van caure un 2,3% al juliol a Catalunya fins a les 12.701 unitats en comparació amb les 12.995 unitats del setè mes del 2025, segons dades de la patronal automobilística Anfac. No obstant això, les vendes de vehicles electrificats -elèctrics purs i híbrids endollables- continuen a l'alça a Catalunya amb 10.170 unitats al juliol, un 8,4% més, i la retallada es nota sobretot en la venda de turismes de gasolina (2.300 unitats, un -28%) i turismes dièsel (231 unitats, un -44,7%).

En l'acumulat de l'any, de gener a juliol, les xifres es mantenen positives a Catalunya amb la matriculació de 86.256 turismes, un 10,2% més que en el mateix període del 2025, i amb una quota de mercat de l'11,5% a escala espanyola.

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