L'euríbor torna a colpejar milers d'hipotecats i podrien pagar fins a 712 euros més l'any
L'índex de referència de les hipoteques variables assoleix el nivell més alt des del 2024, fregant el 3%, i consolida el canvi de tendència del mercat després de mesos d'estabilitat.
Marcos Rodríguez
La pujada de l'euríbor torna a traduir-se en un esforç econòmic més gran per a les llars amb una hipoteca variable. L'índex de referència al qual estan vinculats la majoria d'aquests préstecs va tancar el juliol al 2,855%, el nivell més elevat des del setembre del 2024, segons la dada oficialitzada aquest dilluns pel Banc d'Espanya.
Tot i que el mercat ja coneixia aquest tancament en haver acabat el mes, la confirmació del supervisor consolida un nou repunt que encareix les revisions hipotecàries i alimenta la incertesa sobre l'evolució dels tipus d'interès a la zona euro.
Per exemple, en una hipoteca mitjana de 100.000 euros a 30 anys amb un tipus d'interès euríbor + 1%, la quota mensual passaria a ser de 473,91 euros tenint en compte l'euríbor mitjà d'aquest mes.
Per a les persones que tinguin pendent una revisió anual, l'impacte sobre la butxaca torna a ser significatiu. Els càlculs del comparador Roams estimen que una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, amb un diferencial de l'1%, passarà d'una quota aproximada de 717 euros a prop de 777 euros mensuals, cosa que representa un increment de 59 euros al mes o d'uns 712 euros més l'any. En les revisions semestrals, el sobrecost ronda els 285 euros.
Les hipoteques tornen a encarir-se
L'augment de l'euríbor reflecteix el canvi d'expectatives dels mercats sobre la política monetària europea. Tot i que el Banc Central Europeu (BCE) va mantenir sense canvis els tipus d'interès en la seva última reunió, els inversors donen per fet que la inflació i l'evolució de l'economia podrien mantenir el preu del diner en nivells elevats durant més temps del que s'havia previst.
«El 3% ja no és una hipòtesi llunyana, sinó una referència imminent», afirma Pablo Vega, expert financer de Roams, que considera que el mercat ja incorpora la possibilitat d'un nou enduriment monetari si persisteixen les pressions inflacionistes. Segons el seu parer, l'euríbor podria situar-se fins i tot entre el 3,15% i el 3,25% abans que acabi l'any si el context econòmic no millora.
El mercat s'avança als tipus
Més enllà de les decisions oficials del BCE, els experts recorden que les entitats financeres acostumen a ajustar les seves ofertes hipotecàries en funció de les expectatives del mercat.
«Els bancs no necessiten esperar que el BCE apugi els tipus per modificar el preu de les seves hipoteques», explica Vega, ja que el cost del finançament i els mercats de derivats incorporen amb antelació l'evolució prevista dels tipus d'interès.
Mentrestant, el mercat hipotecari manté la preferència pels préstecs a tipus fix. Segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 60,9% de les hipoteques constituïdes al maig es van signar sota aquesta modalitat, davant del 39,1% de tipus variable, una distribució que reflecteix la recerca d'estabilitat per part dels compradors d'habitatge.
Amb un mercat immobiliari que continua mostrant fortalesa i preus a l'alça, i una política monetària condicionada per l'evolució de la inflació, el comportament de l'euríbor continuarà sent un dels principals indicadors per a les famílies que financen la compra d'un habitatge. Ara l'atenció del mercat se centra en els pròxims moviments del BCE i en si la moderació dels preus permetrà alleugerir la pressió sobre les hipoteques durant els mesos vinents.
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