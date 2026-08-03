Resultats anuals del 2025
Tous retalla un 58% els seus guanys i reorienta el seu pla estratègic per assegurar-se el creixement
La cadena joiera en culpa l’encariment de l’or i la plata, que ha fet que el seu marge brut es redueixi gairebé un 8%
Paula Clemente
La nova etapa de Tous no ha començat com la cadena joiera esperava. Si bé el 2025 havia de ser l’any dels grans canvis (nova composició 100% familiar,nou pla estratègic,nou conseller en el consell d’administració, nova conselleradelegada…), ha acabat sent el de lidiar amb l’efecte del convuls panorama geopolític. L’empresa ha facturat un 5% menys que l’any anterior, ha reduït un 19% el seu ebitda i ha desplomat en un 58% el seu benefici net aquest any passat.
Han sigut 493 milions d’euros de facturació neta, 92 milions d’euros de resultat abans d’escantar el pagament d’impostos i d’altres despeses comptables de l’estil i 18,6 milions d’euros de guanys nets, la xifra més baixa dels últims anys.
«Durant el 2025, l’or ha registrat un cicle alcista excepcional, duplicant preus des del 2023 i amb una alça del 36% només el 2025», emmarca l’empresa en un comunicat, en el qual assenyala, així mateix, que també el preu de la plata es va duplicar l’any passat, sent aquest material el triple de car que fa tres. «En aquest context, i en línia amb el seu compromís infrangible amb el posicionament de luxe assequible, Tous ha pres la decisió estratègica de no traslladar aquest increment de les matèries primeres al client final, assumint la companyia l’increment de costos», justifica la cadena. Per això els seus marges s’han reduït un 7,7% i el consegüent impacte sobre els seus guanys.
És en vista d’aquest «context advers», també marcat pels tipus de canvi, que «la companyia ha iniciat un procés de transformació orientant el seu full de ruta per establir les bases del seu creixement futur», prossegueix el document. És una estratègia a llarg termini: la cadena remarca que es durà a terme mentre el mercat encara està influït pels elements que han complicat la seva activitat, així que la companyia admet divisar davant seu «uns anys exigents».
Les bases del nou pla
Aquesta espècie de reorientació del pla estratègic que tenien entre mans implica «incorporar més velocitat, innovació i novetat» a les seves col·leccions; adoptar noves famílies de productes com han fet amb els perfums, rellotges, ulleres o bolsos; escurçar els seus processos de desenvolupament de producte; reformular l’espai a les seves botigues; insistir en un reposicionament de marca que connecti més amb les generacions més joves o accelerar la seva estratègia d’expansió internacional a partir del 2027.
«Iniciem una nova etapa amb l’ambició de convertir-nos en una de les companyies de joieria mundials més rellevants», marca la consellera delegada de Tous, Susana Sánchez. «La transformació iniciada el 2026 ens permetrà elevar la nostra competitivitat a escala global: els pròxims anys no seran fàcils, però estem segurs del camí», afegeix. «Centrarem els nostres esforços a dinamitzar les nostres categories de producte, revisitar el nostre model de ‘retail’ i recolzar-nos fortament en la innovació i el talent per assegurar el creixement sostenible de la marca», remata.
«El 2019 ha sigut un any que ens ha posat a prova per l’alça històrica dels metalls i una conjuntura adversa, però hem tingut molt clar que la nostra prioritat era protegir els nostres clients i mantenir intacta la nostra promesa de luxe assequible», completa Alba Tous, presidenta de la companyia. «Aquest context ens ha impulsat a accelerar la nostra transformació amb un nou full de ruta que no només respon als desafiaments del present, sinó que estableix les bases per construir el Tous del futur: una marca més innovadora, àgil i desitjada arreu del món», conclou.