El govern espanyol obre la convocatòria per solicitar les ajudes de fins a 4.500 euros per comprar un cotxe elèctric
Les noves subvencions del programa Auto+ van destinades a persones físiques sense activitat econòmica amb el vehicle
ACN
El Ministeri d’Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d’euros a la primera línia del programa Auto+, que vol facilitar l’adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil. En un comunicat, el ministeri ha informat que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles a partir de l’1 de gener del 2026 i que no desenvolupin una activitat econòmica. L’executiu espanyol ha obert aquest dimarts a les 10:00 hores el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l’ajuda es determinen en funció del grau d’electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
Les quanties màximes de la subvenció depenen del tipus de vehicle: fins a 1.100 euros per a motocicletes elèctriques, 1.500 euros per a quadricicles elèctrics, 4.500 euros per a turismes i altres 5.000 euros per a furgonetes i vehicles comercials lleugers.
També podran demanar les ajudes els propietaris d’alguns vehicles seminous matriculats a partir de l’1 de gener de 2025 i que compleixin els requisits de la convocatòria.
L’executiu espanyol preveu obrir després de l’estiu una nova línia del programa Auto+ per a autònoms i empreses amb una dotació de 400 milions d’euros. Les subvencions d’aquesta nova convocatòria arribaran a un màxim de 6.000 euros per a turismes i uns 7.500 euros per a furgonetes.
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