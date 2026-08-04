Crònica de la Borsa
L’Ibex 35 polvoritza els 20.000 punts per primera vegada en la història
El selectiu espanyol marca el màxim històric després del fort retrocés del petroli i els resultats trimestrals
La Borsa de París i Frankfurt enfilen màxims després d’un ral·li tecnològic a Wall Street
Monique Zamora Vigneault
L’Ibex 35 ha creuat la frontera inèdita dels 20.000 punts per primera vegada en la història aquest dimarts, impulsat per la forta caiguda del petroli i l’accelerada de compres en els dos punts de l’Atlàntic. L’índex avança prop d’un 1% en el primer tram de la sessió, després de tancar dilluns en un màxim històric de 19.982 punts, cosa que situava l’índex a 17 punts d’avalar la cota.
L’última empenta ha arribat de la mà del mercat petrolier. La caiguda del preu del petroli en les últimes sessions –de l’11% en termes acumulats– respon a les expectatives d’una distensió a l’Orient Mitjà i ha renovat l’apetit pel risc dels inversors. Això, juntament amb una temporada de resultats plena de rècords per a la banca i multinacionals de l’Ibex 35, ha desencadenat una onada de compres al parquet borsari en les últimes sessions.
Per arribar a aquesta fita borsària, l’Ibex ha superat en les últimes dècades una bombolla immobiliària, una crisi financera el 2008, un rescat bancari, una pandèmia el 2020 i dues guerres, tant a Ucraïna com a l’Iran. L’Ibex 35 ha arribat a protagonitzar el ral·li a Europa, amb una revalorització pròxima al 39% l’últim any i desafia l’escenari geopolític.
Aquesta evolució també s’emmarca en un ral·li borsari a banda i banda de l’Atlàntic. Els parquets de París i Frankfurt van aconseguir dilluns passat superar els seus màxims històrics davant el to alcista, amb una alça de l’1,2% i un 1,4%, respectivament. Les borses mundials es van mantenir a prop de màxims històrics dilluns passat amb l’índex MSCI All Country World –un indicador dels índexs mundials– vorejant un màxim històric de 1.136 punts.
Els bons resultats empresarials han impulsat el sector tecnològic a Wall Street i han situat l’S&P 500 –el principal termòmetre del mercat– a tocar d’un nou màxim històric. L’empresa de defensa i tecnologia Palantir va ser l’acció que més va pujar, amb un repunt del 14 % en la sessió de negociació prolongada després de revisar a l’alça les seves previsions.
Els valors més alcistes en el primer tram de la sessió són ACS (+ 1,77%), ArcelorMittal (+ 1,39%), Ferrovial (+ 1,05%) i Endesa (+ 0,84%). Del costat contrari, el més endarrerit és Acciona Energía (-1,50%) després que el seu president, José Manuel Entrecanales, hagi assegurat que estava considerant la venda del 100% de la filial energètica de la constructora.
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