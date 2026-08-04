El pernil cerretà, l'elaborat a la Catalunya central, registrat com a indicació geogràfica protegida de la UE
El producte, de cuixa de porc de raça blanca, es caracteritza per l’ús de pebre i un procés de curació i maduració en sec a alta temperatura
Regió7
La Comissió Europea ha aprovat el registre del «Pernil Cerretà» com a nova Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de la UE. El producte està al territori pirinenc de Catalunya. Amb tot, la zona de producció comprèn, a més de l’Alt Urgell i la Cerdanya, el Bages, el Berguedà, l’Anoia i el Solsonès.
Aquest producte carni es retalla en forma arrodonida i després es cura durant almenys set mesos en el cas d’un pernil desossat, o nou mesos en el cas d’un pernil amb os. S’elabora amb cuixa de porc de raça blanca (no ibèrica). Els pernils no es fumen mai i es caracteritzen per l’ús de pebre i un procés de curació i maduració en sec a alta temperatura.
El seu greix de cobertura és de color groguenc/daurat, fruit dels processos d’oxidació superficials. El color del magre varia entre vermell rosat i vermell porpra. El seu sabor (adornat amb espècies com el pebre vermell, l’all, el ginebre, el llorer i el romaní) és lleugerament salat, amb notes també d’intensitat lleugera de picant, umami i amarg, que formen un tot equilibrat i que persisteixen després de la ingesta.
La recepta es transmet de generació en generació i el seu origen es remunta a l’antiguitat. Durant el segle XX, els coneixements tradicionals, desenvolupats per petits productors locals, es van transferir a la indústria càrnia local, on el progrés tecnològic i científic també es va incorporar a la producció, però sense abandonar les tradicions bàsiques, segons detalla la representació de la Comissió Europea a Barcelona.
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