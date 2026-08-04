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Rodalies estrena una aplicació mòbil que permet consultar la ubicació de trens en directe sobre mapes i comprar bitllets

L’eina incorpora la intel·ligència artificial per personalitzar continguts i recomanacions

Usuaris pujant al tren a l'estació de França

Usuaris pujant al tren a l'estació de França / Albert Hernàndez

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ACN

Barcelona

Rodalies ha estrenat una nova aplicació mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el Govern aquest dimarts en un comunicat, l’aplicació “reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar” els desplaçaments. L’aplicació, impulsada per Renfe, també incorpora la intel·ligència artificial (IA) per personalitzar continguts i recomanacions.

L’actual aplicació de Rodalies es retirarà definitivament de les botigues d’aplicació el pròxim 15 de setembre. A partir d’aquesta data, els usuaris hauran d’utilitzar la nova aplicació per continuar accedint als serveis digitals de Rodalies.

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La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que disposar d’una aplicació de Rodalies reforça “la visibilitat i el reconeixement del servei a Catalunya”, i ha afegit que la nova eina “combina una imatge pròpia amb les funcionalitats més avançades per oferir als usuaris una experiència moderna, intuïtiva i adaptada a la realitat del territori”.

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