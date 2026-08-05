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Crisi migratòria

Cuerpo alerta del risc de tancament de petits negocis a Ceuta i estudia mesures de suport

Economia estudia mesures per minimitzar l’impacte de la crisi migratòria en l’economia de Ceuta

El Govern calcula que el consum elèctric del comerç minorista es va desplomar un 35% després de l’esclat de la crisi

El vicepresident i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo.

El vicepresident i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo. / Xuan Vega - Europa Press - Archivo

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Monique Zamora Vigneault

El Ministeri d’Economia prepara un pla d’ajudes per sostenir el petit comerç a Ceuta i garantir la continuïtat de l’activitat econòmica a la ciutat autònoma davant de la brusca aturada provocada per la crisi migratòria que va esclatar a finals de juliol. L’entrada de prop de 50.000 immigrants –majoritàriament de nacionalitat marroquina– el 31 de juliol va desencadenar una caiguda inicial del 35% en el consum elèctric de comerç minorista, segons les estimacions del Ministeri.

El vicepresident primer del Govern i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha assegurat en una entrevista a TVE que el seu departament està «avaluant» l’impacte de la crisi migratòria sobre l’economia de Ceuta i ha afirmat que manté contactes amb la Cambra de Comerç i la Confederació d’Empresaris de Ceuta. 

Una caiguda inicial del 35%

«El consum [elèctric dels petits negocis] va arribar a caure entorn del 35% els dies 31 de juliol i 1 d’agost», ha remarcat Cuerpo. El Govern calcula que, tot i que s’ha recuperat gran part de l’activitat comercial des d’aquells dos dies, el comerç minorista a la ciutat de 83.000 habitants encara experimenta una caiguda d’entre un 10% i un 11% respecte a dies normals.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) va definir Ceuta com una economia dominada pel sector de serveis en un recent informe de mercat laboral: el 90,23% dels ocupats pertanyien a aquest sector el 2024, davant el 76,5% nacional. La ciutat també compta amb la taxa d’atur més alta d’Espanya. En el segon trimestre d’aquest any, la xifra va arribar al 22,41%.

Possibles tancaments i la suspensió de les festes

El ministre tampoc ha descartat efectes secundaris de la crisi, com «possibles tancaments de petits negocis» o mesures addicionals, com la suspensió de les festes patronals a Ceuta. A més, ha afegit que també està estudiant «la disminució del turisme aquests dies, la cancel·lació de reserves» i l’evolució de l’economia local a curt i mitjà termini. 

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El delegat del Govern a Ceuta,Miguel Ángel Pérez Triano, ha alertat que l’economia depèn excessivament del sector de serveis. «No podem construir el futur d’una ciutat sobre un sol sector», ha explicat.

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