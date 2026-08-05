La plataforma de Manresa de mobilitat compartida Waiis, a punt per arribar als 100.000 usuaris
Paulo Gómez i Sara Jiménez són els creadors d’aquesta eina que es va fundar el 2022 i que utilitza la intel·ligència artificial per connectar persones que fan trajectes habituals similars
Esdevenir una alternativa a les tensions del transport públic i reduir el nombre de vehicles amb un sol ocupant. Aquests van ser els dos objectius amb els quals Paulo Gómez i Sara Jiménez van crear fa quatre anys, el 2022, la plataforma de mobilitat compartida Waiis. Amb seu a l’avinguda dels Dolors, 25, de Manresa, una vintena de treballadors gestionen des de dues oficines a la capital del Bages i Saragossa una aplicació que utilitza la intel·ligència artificial, algoritmes propis i l’anàlisi de la petjada dels usuaris per connectar persones que fan trajectes habituals similars. El servei integra conductors particulars, serveis professionals, com ara el taxi i els VTC, i té aliances amb operadors de transport públic.
Waiis es presenta com una solució que fins ara no existia. “El model dominant era la gent que volia anar sola amb el seu cotxe, però els problemes derivats del transport públic i la dificultat per assumir el cost dels trajectes en vehicle va fer que decidíssim posar en contacte aquestes dues necessitats: qui té places lliures al cotxe i qui necessita desplaçar-se”, explica Paulo Gómez, conseller delegat i cofundador de l’empresa.
Les principals zones on treballen són les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid, i també tenen molta activitat a Saragossa. Així i tot, fa dues setmanes han començat a operar en el model dirigit al consumidor final, obert a tot el territori. “A finals de 2024 vam començar a fer pilots amb empreses. El 2025 ja ens va començar a anar bé. I ara hem iniciat el B2C”, assenyala el responsable de la companyia.
Aquest creixement ha estat possible gràcies al suport del soci tecnològic Iberus, una de les tres consultores més grans d’Espanya, segons Gómez. “Fa una mica més d’un any van conèixer el projecte, els va agradar i ens van finançar una bona part del desenvolupament”, assegura.
Paral·lelament, l’empresa ha tancat recentment una ronda de finançament d’1 milió d’euros per accelerar l’evolució tecnològica i l’expansió nacional de la seva aplicació. A més, apunten que estan buscant un fons de capital de risc (venture capital) que els ajudi de cara a l’any vinent a desplegar el servei cap a Itàlia i França.
El seu objectiu és convertir-se en la referència de mobilitat compartida a Espanya i arribar als 100.000 usuaris actius durant el 2026. “La meta és que entre 15.000 i 20.000 siguin usuaris recurrents, és a dir, persones que facin trajectes habitualment cada dia”, precisa Gómez.
Funcionament de la plataforma
Waiis es basa en el sistema de mobilitat carpooling, en què diverses persones comparteixen un mateix vehicle per fer un trajecte comú. “És un model que fa molts anys que existeix i que sempre ha costat d’implementar perquè hi havia moltes barreres tecnològiques. La nostra visió era que qualsevol persona pugui aixecar la mà digitalment i esperar que un cotxe la reculli”.
Aquesta fita es va aconseguir gràcies als canvis socials i la tecnologia que va impulsar “tota una economia circular”. “Hem aconseguit que compartir un seient sigui tan senzill com publicar un article a Wallapop”, assenyala Gómez.
El seu model de referència ha estat el servei de mobilitat compartida UberX, una plataforma amb la qual els usuaris poden obtenir un “sobresou” per transportar altres persones, però que a Europa no es pot aplicar perquè, segons sosté, generaria “competència deslleial” per al sector del taxi. Per això, a Waiis, assegura, han prioritzat “conservar l’experiència de l’usuari a través d’una aplicació fàcil, intuïtiva i totalment automàtica aplicada al carpooling”.
I com ho han fet possible? A través d’una IA anomenada GeoIA. “Quan un usuari es registra, aquesta IA comença a aprendre quins són els seus patrons de mobilitat. Al cap d’uns dies ja és capaç d’identificar aquesta empremta de mobilitat. Llavors, quan una altra persona té una ruta compatible, el sistema les connecta automàticament”, detalla Gómez.
“L’experiència és molt semblant a Uber o Cabify: pots veure el conductor, quant trigarà a arribar i si el trajecte s’ha cancel·lat. Tot es mostra en temps real”, assegura el cofundador sobre tot el seguit d’avantatges que ofereix la plataforma. A més, en el seu catàleg de serveis també inclouen trajectes llargs, viatges d’oci i viatges programats.
Una altra de les seves opcions diferencials és la possibilitat d’organitzat viatges només per a dones. Waiis busca refermar la confiança de les persones amb accions clau de seguretat com ara perfils verificats, valoracions dels usuaris, nivell de compromís i sistema de notificacions.
Un model proper al transport públic
Waiis és una plataforma que opera sota un model sense ànim de lucre en què el conductor “no pot obtenir beneficis per transportar altres persones”. “L’objectiu és que el servei sigui percebut com un complement del transport públic, amb preus coneguts i estables”.
Tant és així que arran dels problemes a Rodalies, Gómez explica que l’ATM es va posar en contacte amb ells. “Estem preparant un projecte pilot que començarà a finals d’any”, revela. Segons el responsable, la idea és “donar suport a determinades línies ferroviàries, integrant el cotxe compartit dins la xarxa de transport públic”. D’aquesta manera, el vehicle serviria per cobrir el primer o l’últim tram del recorregut i la resta amb el tren.
D’altra banda, la plataforma manresana també aposta per l’accés al taxi i al VTC. Actualment, disposen de més de 3.000 vehicles connectats entre Barcelona i Madrid. Gómez, justifica la decisió de la següent manera: “Imagina, per exemple, que el conductor amb qui havies de compartir trajecte té un problema d’última hora i no et pot portar. No volem que l’usuari es quedi sense alternativa”.
En aquest sentit, i en la seva línia de creixement, l’empresa vol posar en marxa el taxi compartit abans que acabi l’any. “És una modalitat nova. Ja existeixen alguns serveis VTC compartits, però normalment els dos passatgers han de coincidir prèviament en el trajecte”, assegura.
Mobilitat sostenible
Finalment, un dels aspectes que transmet més confiança entre els usuaris és la fiabilitat del sistema de pagament i les bonificacions derivades de l’estalvi energètic, els incentius del Certificat d’Estalvi Energètic (CAE). “Nosaltres avancem aquests certificats als usuaris. Per exemple, si un trajecte de 30 quilòmetres té un cost de 3 euros, el passatger només ha de pagar la meitat. L'altra meitat prové de l'estalvi energètic generat”, exposa. “Això és així perquè hi ha un vehicle que deixa de circular i, per tant, hi ha una reducció de CO₂”, argumenta Gómez.
Aquest enfocament també beneficia les empreses de més de 200 treballadors, que han de disposar de plans de mobilitat sostenible. “Les companyies han d’analitzar com es desplacen les persones fins als centres de treball. Un cop es redacta aquest pla, una de les accions a implementar pot ser el carpooling”, apunta.
“Nosaltres ja tenim informació amb els patrons de mobilitat de les persones treballadores i podem ajudar l’empresa a entendre com es mou la plantilla, oferint una solució perquè els empleats arribin millor a la feina”, remarca el cofundador de l’entitat.
Per a les empreses, aquestes mesures poden tenir beneficis “amb la seva fiscalitat i els objectius de sostenibilitat i, sobretot, un factor molt important: “la retenció i atracció de talent”, sentencia Gómez.
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