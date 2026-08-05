Operació als EUA
El Santander obté l’aval de la Fed per comprar Webster als Estats Units
El banc cantàbric comunica que preveu tancar l’operació el 20 d’agost
Monique Zamora Vigneault
La Reserva Federal (Fed) ha donat llum verda a l’adquisició del banc nord-americà Webster Financial Corporation per part del Banco Santander, segons ha comunicat l’entitat financera a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres. L’aprovació de la Fed era l’últim pas pendent per tancar l’operació, valorada en més de 12.000 milions de dòlars (10.000 milions d’euros).
El banc que dirigeix Ana Botín també ha avançat aquest dimecres que, una vegada completada la integració, preveu que el negoci als Estats Units elevi entre un 7% i un 8% el benefici per acció i permeti arribar a un retorn sobre el capital tangible (ROTE) pròxim al 18% el 2028.
L’autorització del banc central nord-americà s’afegeix a les concedides per l’Oficina del Contralor de la Moneda dels Estats Units i el Banc Central Europeu. Webster, amb seu a Connecticut i més de 80.000 milions de dòlars en actius, permetrà al Santander guanyar pes en banca comercial i minorista en aquesta regió del país nord-americà.
La Fed ha atorgat un termini d’entre 15 dies i tres mesos per tancar l’absorció de l’entitat. L’operació va ser sotmesa a una anàlisi de l’impacte de la compra sobre el mercat nord-americà, on la Fed va arribar a admetre que la integració pot tenir contrapartides en regions com Nova York,Nova Jersey i Connecticut.
Segons la Junta de Governadors, la compra per part del Santander obre la porta al tancament d’oficines i a ajustaments de plantilla, a més de suscitar alguns dubtes sobre la competència. Malgrat això, i després d’examinar els arguments del Santander, el supervisor nord-americà considera que hi ha avantatges per a l’interès públic i han donat el vistiplau a l’operació.
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