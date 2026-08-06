Mobilitat
Gairebé el 30% dels vehicles matriculats aquest any a Catalunya són ja electrificats
La taxa és dos punts superior a la del mateix període de l’any passat i el doble de gran que el 2024
Les vendes de cotxes tanquen un altre mes a l’alça: més de 749.000 matriculacions el 2026 liderades pels motors híbrids
Paula Clemente
Dels 86.200 vehicles que s’han matriculat fins al juliol a Catalunya (això és, que se n’han comprat de nous i que han començat a circular), aproximadament 22.500 són cotxes elèctrics o híbrids endollables. Es tracta d’una proporció rècord, dos punts més gran a la que es registrava en aquests mateixos set mesos del 2025 i pràcticament el doble de gran que la del mateix període del 2024.
Això, traslladat a percentatges, són un 26,2% de vehicles electrificats, davant el 23,9% matriculats entre gener i juliol de fa un any, i el 13,4%, de fa dos. A més, la quota mensual implica que Catalunya ha batut dos mesos consecutius el rècord, amb un 28,1% de vehicles d’aquest tipus al juny i un 28,9% al juliol.
Així ho destaca la conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en un comunicat en el qual vincula part de l’auge amb el Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric (PIVECat), un instrument que va aprovar el Govern el febrer de l’any passat i que es va proposar triplicar el ritme de penetració del vehicle elèctric a Catalunya i duplicar el desplegament actual d’estacions i punts de càrrega, mobilitzant, entre altres coses, 1.400 milions d’euros entre ajuts públics i les inversions privades que preveien que arrosseguessin.
Fins ara, segons aquest mateix comunicat, el pla s’ha traduït en 100 milions d’euros en ajuts a la demanda de vehicles i s’han executat, en total, 151 milions d’euros en els seus primers 12 mesos de vida. És més del que preveien, reconeix el departament, una cosa que relacionen amb el creixement de la demanda.
És, precisament, la barreja entre aquest pla, «els esforços del sector» i «la bona tendència» natural en la penetració del vehicle elèctric, cosa que explica, segons aquest comunicat, que aquest tipus de mobilitat tingui cada vegada més partidaris. L’altra dada que en dona compte és que s’han matriculat més vehicles elèctrics purs en aquest període (12.457 unitats) que híbrids endollables (10.110). «Aquests indicadors prenen rellevància, comparats amb les vendes residuals de cotxe dièsel, i la demanda en retrocés progressiu del turisme de gasolina», completa el text.
Hub europeu de fabricació i desplegament
«Catalunya avança amb decisió cap a una mobilitat més sostenible, competitiva i alineada amb els objectius europeus», declara el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. «Cada nou vehicle electrificat que es matricula és també una aposta per la indústria catalana, per la innovació i per la generació d’ocupació de qualitat al nostre país», prossegueix. «El nostre objectiu és facilitar que els ciutadans i les empreses puguin fer aquesta transició amb confiança, amb més infraestructura de càrrega i amb més oportunitats al territori», remata.
La meta, afegeix més endavant, és que «Catalunya sigui un dels grans hubs europeus de fabricació, desenvolupament i desplegament de la mobilitat elèctrica».
S’identifiquen com a elements clau, en aquest sentit, que Seat hagi començat a fabricar al juny el Seat Cupra Raval i el Volkswagen ID a Martorell o l’anunci que EBRO fabricarà un vehicle 100% elèctric pròximament a la Zona Franca. Els dos moviments, conclou la conselleria, «representen no només un canvi de fase, sinó l’aposta indiscutible de la indústria de l’automòbil a Catalunya amb la mobilitat sostenible, la innovació i la competitivitat».
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