La contractació s’enlaira al Bages durant el mes de juliol
El nombre de contractes el mes passat, 5.670, va suposar un increment del 9,02% mensual, el segon més elevat entre les comarques grans del país
El mes de juliol es van signar al Bages un total de 5.670 contractes laborals, el que suposa un increment del 9,02% respecte del mes de juny. Entre les comarques grans del país, de més de 100.000 habitants, només al Tarragonès ha augmentat més que al Bages la contractació intermensual, el 16,58%, segons l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
En termes interanuals, l’increment al Bages ha estat del 8,93%, fet que també situa la comarca entre les més dinàmiques en contractació, juntament amb el Gironès, el Maresme, el Tarragonès i l’Alt Penedès.
El mes passat, a Catalunya es van signar un total de 278.489 contractes, el 0,23 més que el mes de juny i el 3,71% més que el juliol de l’any anterior, percentatges molt per sota de l’assolit al Bages en el mateix període.
Al territori central, la comarca que ha experimentat un increment més elevat respecte del juny ha estat la Cerdanya, amb el 30,70% més de contractes. També el Berguedà (4,6%) i l’Alt Urgell (3,54%) han crescut per sobre de la mitjana nacional, mentre que l’Anoia ha quedat amb un creixement net 0 i hi ha hagut caigudes al Moianès (-0,8%), el Solsonès (-11,25%) i el Lluçanès (-15,32%).
En termes interanuals, és a l’Alt Urgell on més va créixer el nombre de contractes (13,01%), seguit del Solsonès (9,46%), el Bages (8,93%), la Cerdanya (7,66%) i l’Anoia (6,47%). Va caure al Berguedà (-0,49%), el Moianès (-8,86%) i al Lluçanès (-13,22%).
Dels 5.670 contractes al Bages, el 53,7% es van signar a Manresa, el 8,4% a Sallent, el 5,5% a Sant Fruitós de Bages, el 3,8% a Sant Vicenç de Castellet, el 3,4% a Santpedor i el 3% a Balsareny, entre els municipis amb més activitat. El 54% dels contractes van ser d’homes, mentre que per edats, el 26,4% van ser de persones d’entre 20 i 24 anys; el 25,3%, de 30 a 44 anys; el 17,4%, de 45 anys i més; el 17,1%, menors de 20 anys; i el 13,8%, d’entre 25 i 29 anys. n
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