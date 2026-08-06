La DO Pla de Bages recupera la malvasia blanca-roja, una varietat ancestral única de la comarca
Els ceps es van localitzar a Navàs i els primers vins elaborats amb aquest raïm arribaran d'aquí a tres o quatre anys
Nia Escolà (ACN)
La DO Pla de Bages recupera de l'oblit la malvasia blanca-roja, una varietat de vinya ancestral i exclusiva de la comarca. Els ceps es van localitzar en una finca de Navàs i, després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre Lluvià, a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial enològic i el seu caràcter únic, ja que només es conserva al Bages. "Ens dona identitat pròpia", destaca el vicepresident de la DO Pla de Bages, Josep Maria Claret, que considera que aquesta singularitat és un dels principals valors de la varietat. Els primers vins elaborats amb la malvasia blanca-roja no arribaran al mercat fins d'aquí a tres o quatre anys, quan les noves plantacions entrin en producció.
El projecte de la Torre Lluvià va néixer l'any 2019 fruit d'un acord entre l'Ajuntament de Manresa, Ampans i la DO Pla de Bages. Concebut com un camp experimental a l'aire lliure, l'espai té com a objectiu recuperar i posar en valor el patrimoni agrícola del Bages. Actualment acull nou de les més de 25 varietats de vinya autòctones identificades a la comarca, localitzades en vinyes velles o enmig del bosc, en indrets que antigament havien estat conreats.
De fet, aquesta diversitat és el llegat del passat vitivinícola del Bages, que fa uns 150 anys va arribar a tenir prop de 28.000 hectàrees de vinya. L'objectiu del camp experimental de la Torre Lluvià és preservar totes aquestes varietats i estudiar-ne el potencial agronòmic i enològic.
La primera a fer el salt al mercat
La varietat de malvasia blanca-roja és la primera que fa el pas cap a la comercialització. A partir d'ara, els cellers de la DO Pla de Bages que ho desitgin podran començar a treballar per incorporar-la als seus vins. Després d'anys de microvinificacions i tastos tècnics, la denominació d'origen ha conclòs que aquesta varietat ofereix un perfil interessant per a l'elaboració de vins blancs, gràcies a la seva intensitat aromàtica i a les seves excel·lents qualitats organolèptiques.
"Hi apostem clarament perquè aporta un caràcter molt interessant als vins blancs del Pla de Bages. Les malvasies destaquen per la seva gran intensitat aromàtica i el seu perfum. Benvinguda sigui aquesta varietat, perquè és molt expressiva i allà on la poses sempre funciona. És una molt bona varietat", ha explicat.
La malvasia blanca-roja és una varietat exclusiva del Pla de Bages i la seva expansió quedarà limitada als cellers inscrits a la denominació d'origen, sota la coordinació del Consell Regulador.
Per la seva banda, el president de la DO Pla de Bages, Carles Playà, ha destacat que la incorporació de la malvasia blanca-roja contribuirà a reforçar encara més la singularitat dels vins de la denominació, de la mateixa manera que en el seu moment ho va fer el mandó.
Tot i això, ha recordat que la consolidació d'una nova varietat és un procés lent: els ceps necessiten diversos anys abans d'entrar en producció i encara caldrà acumular experiència tant en el seu cultiu com en la seva elaboració per poder-ne extreure tot el potencial.
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