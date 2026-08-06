Més d'un milió de joves a Espanya ja disposa del Pack Viajes de BBVA per estalviar-se les comissions a l'estranger
Els clients menors de 30 anys poden pagar en qualsevol moneda i realitzar fins a tres retirades d'efectiu al mes en caixers de tot el món sense comissions
La solució forma part d'una proposta específica per a joves que inclou un compte i una targeta sense costos, així com promocions que permeten obtenir fins a 1.060 euros bruts durant el primer any
Regió7
Més d'un milió de joves ja disposa del Pack Viajes de BBVA, una solució inclosa de forma gratuïta per als clients menors de 30 anys que els permet utilitzar la seva targeta fora d'Espanya sense assumir les comissions aplicades pel banc al canvi de divisa i a la retirada d'efectiu. L'acollida d'aquesta funcionalitat posa de manifest el pes que tenen els viatges dins de les necessitats financeres d'aquest col·lectiu i reforça la proposta de BBVA per acompanyar els joves dins i fora d'Espanya.
Amb el Pack Viajes, els clients poden realitzar pagaments en monedes diferents a l'euro sense comissions i sense límit en el nombre d'operacions ni en l'import. Aquest avantatge es manté tots els dies de la setmana, inclosos els caps de setmana. La solució també permet efectuar fins a tres retirades d'efectiu al mes en caixers de tot el món.
Aquests avantatges estan incorporats directament a la targeta Aqua dels clients menors de 30 anys, per la qual cosa no necessiten activar el servei abans d'iniciar el viatge ni contratar un producte addicional. Des de l''app' de BBVA poden consultar les operacions realitzades i conèixer l'estalvi aconseguit en comissions.
“Viatjar forma part de la vida de molts joves, ja sigui per estudis, treball o oci. El nostre objectiu és que puguin utilitzar els seus diners fora d'Espanya amb la mateixa facilitat amb la qual ho fan aquí, amb unes condicions clares i evitant costos inesperats”, ha assenyalat el responsable de targetes de BBVA a Espanya, Fernando Álvarez Avello.
Una proposta adaptada a les necessitats dels joves
El Pack Viajes forma part d'una proposta més àmplia amb la qual BBVA busca acompanyar els joves en les seves primeres decisions financeres. Els clients d'entre 18 i 29 anys poden disposar d'un compte sense comissió d'administració i manteniment i d'una Targeta Aqua Dèbit sense comissió d'emissió i manteniment.
Qualsevol jove que es doni d'alta en BBVA gaudirà automàticament dels avantatges de ser jove. A més, aquesta alta es pot fer de forma digital i permet gestionar des de l'aplicació les operacions més habituals, com pagar amb el mòbil, enviar i rebre diners a través de Bizum, realitzar transferències, consultar els moviments o apagar i encendre temporalment la targeta. La Targeta Aqua incorpora, a més, mesures de seguretat com el CVV dinàmic per a les compres per internet.
La proposta respon a situacions concretes d'aquesta etapa vital, des del cobrament dels primers ingressos fins a l'organització de les despeses, l'estalvi o els viatges. L'objectiu és oferir una experiència senzilla i digital que s'adapti a la relació que cada jove vol mantenir amb el seu banc.
BBVA també ha impulsat la seva proposta per a joves amb el llançament d'una nova tarifa per invertir en accions i ETF (Exchange Traded Fund o fons cotitzat) dins del servei BBVA Trader Borsa, que situa la seva oferta de valor dins de les més competitives del mercat a Espanya per als joves. Des d'abril, l'entitat facilita als menors de 30 anys operar per només 0,99 euros per operació i sense comissió de custòdia, dos dels elements que impacten en la rendibilitat a llarg termini i que tradicionalment han suposat una barrera d'entrada per als nous inversors joves. Amb aquest nou llançament BBVA posiciona el seu catàleg de productes i serveis per a aquest segment de clients com un dels més complets del mercat.
Fins a 1.060 euros bruts durant el primer any
Els nous clients majors d'edat poden accedir també al Pla 1.060, una promoció que permet obtenir fins a 1.060 euros bruts durant el primer any en funció de l'ús que realitzin del seu compte. La promoció està dissenyada perquè cada client pugui sumar les bonificacions associades a les operatives que millor s'adaptin als seus hàbits financers.
La domiciliació d'una nòmina o pensió superior a 800 euros, o de la quota d'autònoms, permet obtenir fins a 400 euros bruts, distribuïts en pagaments mensuals durant un any. A aquesta quantitat es poden afegir fins a 120 euros bruts per l'ús de la targeta, altres 120 euros bruts per realitzar operacions amb Bizum i fins a 120 euros bruts per domiciliar rebuts de subministraments com electricitat, gas, internet o telefonia. D'aquesta manera, un nou client pot arribar fins a 760 euros bruts mitjançant la domiciliació d'ingressos i recibos i l'ús quotidià de la targeta i Bizum.
A més, els clients que traslladin 10.000 euros d'estalvi i mantinguin aquest saldo durant el primer any poden obtenir altres 300 euros bruts. La xifra ascendeix fins als 1.060 euros bruts si també trasllada i manté els seus estalvis durant el període establert. Les diferents bonificacions són acumulables, encara que no és necessari complir totes les condicions per beneficiar-se de la promoció.
Amb aquesta proposta, BBVA ofereix als joves diferents solucions en funció del seu moment vital. Alguns busquen un compte senzill per rebre els seus primers ingressos; altres comencen a estalviar, utilitzen habitualment Bizum o necessiten una targeta que puguin usar fora d'Espanya sense preocupar-se per les comissions del banc.
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