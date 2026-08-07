Ajuntaments i promotors de la Catalunya central reserven 23 solars per a 636 habitatges de lloguer assequible
Dels solars presentats a la segona convocatòria de la Generalitat, n’hi ha 16 (el 70%) que delegaran la cerca de promotor a la Generalitat, mentre que la resta disposen de promotor o l’ens titular en desenvoluparà el procediment de selecció del promotor.
Ajuntaments, ens i promotors de la Catalunya central han respòs a la crida de solars del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a la segona convocatòria de la reserva pública han ofert 23 solars en 12 municipis, amb capacitat per construir-hi 636 habitatges protegits de lloguer assequible. En total, a Catalunyta s'han ofert 310 solars en 126 municipis, amb potencial per a més d'11.000 habitatges.
Es preveuen diverses categories d’actuacions: solars públics que ja disposin de promotor; solars públics sense promotor el titular dels quals vulgui que la Generalitat lideri el procés de construcció dels habitatges directament o a través de tercers; com també promotors privats que vulguin construir els habitatges o que la Generalitat els llogui els habitatges resultants.
Així, dels 23 solars presentats a aquesta convocatòria, n’hi ha 16 (el 70%) que delegaran la cerca de promotor a la Generalitat, mentre que la resta disposen de promotor o l’ens titular en desenvoluparà el procediment de selecció del promotor. En el conjunt català, dels 310 solars oferts 192 (un 62%) delegaran la cerca de promotor a la Generalitat. En total, al conjunt del país s’han presentat 17 promotors públics i privats que construiran en 55 solars.
En detall, on es presenta més disponibilitat d'habitatges del territori en aquesta convocatòria és a Vilanova del Camí, amb 176 repartits en dos solars que gestionarà a concurs la Generalitat. A Manresa són 156 habitatges en cinc solars: 3 a concurs gestionat per la Generalitat i 2 amb rpomotor assignat o previst. A Sant Esteve Sesrovires es preveuen 86 habitatges en tres solars; a Igualada, 80 en 2 solars; a Sant Fruitós de Bages, 41 en un solar; a Bolvir, 30 en un solar; a Castellolí, 16 en un solar; a Cardona, 11 en un solar; al Bruc, igualment 11 en dos solars; a Calders, 10 en tres solars; a Oliana, també 10 en un únic solar; i a Gironella, 9 en un solar.
La Reserva pública de solars és l’instrument que el Govern va crear l’any passat per garantir la construcció als solars públics en desús, mitjançant l’atorgament d’ajuts i línies de crèdits amb condicions preferents. A la primera convocatòria es van presentar 670 solars, amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges.
“Des del Govern volem agrair la participació de tots els ajuntaments, ens i promotors que col·laboren en aquesta segona convocatòria de la Reserva pública de solars”, ha afirmat la consellera Sílvia Paneque. “Amb aquestes convocatòries, recerquem aquells solars encara disponibles que permetin començar a construir habitatges de lloguer públics, amb la màxima rapidesa possible”, ha reblat.
Tots els habitatges que s’hi construiran s’engloben en el Pla 50.000 i, en aquest sentit, la consellera Paneque ha subratllat que “en aquests moments, concentrem el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya” i ha recordat que “la voluntat del Govern és impulsar convocatòries anuals per continuar inscrivint-hi solars”.
Pel que fa al règim de tinença, en el cas de solars dotacionals s’admet únicament la modalitat de lloguer que és el règim prioritari del Pla 50.000. En sòls d’ús residencial no dotacional, es permet combinar el lloguer amb el dret de superfície a 75 anys.
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
- Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961