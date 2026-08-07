Una dona ofereix una llar a la Sandra, la jove trans que viu en una cova a Màlaga: «Vull que es pugui dutxar bé, que estalviï i que se’n vagi a Màlaga a complir el seu somni: obrir una botiga de moda»
La Menchu es va posar en contacte amb EL PERIÓDICO per ajudar la noia, de 27 anys, a canviar de vida
Oriol García Dot
Una dona de Ciudad Real ha ofert una llar a la Sandra, la jove trans de 27 anys que viu des de fa vuit mesos en una cova a Nerja (Màlaga).
La proposta arriba després de fer-se pública la seva situació i podria suposar un canvi radical en la vida de la noia, marcada fins ara per la precarietat i la por.
La Sandra és una dona trans d’ètnia gitana que viu amb por en una cova sense cap mesura d’higiene ni seguretat. La jove, després d’un intent de segrest i l’ensorrament de la seva anterior casa, ha acabat vivint en una caverna, entre humitat, rates i, sobretot, amb por que li pugui passar alguna cosa.
Com ha decidit donar suport a la Sandra?
Arran de la publicació de la notícia de la Sandra, una dona s’ha posat en contacte amb EL PERIÓDICO per explicar com ha decidit donar suport a aquesta jove. En primer lloc, comenta que, gràcies al youtuber Macías Padial –que va ser el que va pujar el vídeo de la situació de vida de la Sandra–, la Menchu, que així es diu la dona, va obtenir el número de la Sandra i ha pogut parlar amb ella.
Menchu és una dona de Vigo (Pontevedra) que actualment viu en un poble de Ciudad Real. Malgrat haver estat treballant de teleoperadora, en l’actualitat viu d’un subsidi per a víctimes de violència de gènere o sexual d’uns 500 euros al mes, quantitat amb què afirma «viure bé».
Filla transsexual i pare homòfob
Segons comenta, el pare de la seva filla transsexual, Anabela, sempre ha sigut «molt homòfob». Fa uns anys, el van condemnar a diversos anys de presó. Arran d’això, Menchu obté aquest subsidi, habita una vivenda social i compta amb el bo social, gràcies al qual paga «molt poca quantitat d’aigua i llum».
Al tenir una filla trans, a qui, segons comenta, molta gent ha menyspreat i insultat pel fet de sentir-se diferent, Menchu empatitza amb la situació de Sandra.
A més, admet que, després d’haver parlat amb ella, li ha transmès molt bones sensacions, amb la qual cosa està disposada a allotjar-la en una de les habitacions de casaseva.
Oferta d’ocupació
També ha comentat que pretén donar-li un lloc de treball en el negoci que obrirà al costat de la sevafilla al setembre. El local, que es dirà Dolce Bella Ciao, serà una pastisseria italiana en la qual vendran productes com frankfurts, gofres i creps. Segons Menchu, Sandra podria treballar com a venedora i elaborant frankfurts.
Menchu també ha volgut aclarir què demana a Sandra, assegurant que no ha de pagar res: «Jo només li demano que estalviï, no vull que em pagui res. Malgrat que li pagaré el menjar i tot, vull que tingui diners per comprar-se les seves coses, cosa que li vingui de gust. Vull que tingui una llar on pugui dutxar-se bé, que estalviï i que se’n vagi a Màlaga a complir el seu somni: obrir una botiga de moda», explica.
La Sandra podrà viure amb la seva gosseta Alma
A més, Menchu és una dona a qui li encanten els animals: afirma que viu amb quatre gossos rescatats que han passat per diferents situacions de maltractament per part dels seus anteriors amos. Per aquesta raó, ha finalitzat dient que no vol separar Sandra de la seva gosseta de sis mesos, Alma: «Jo sé el que és això, mai les separaria; l’ Alma dormirà amb la Sandra a la seva habitació».
Malgrat que Menchu ja ha aconseguit un llit de segona mà per a Sandra, encara està intentant aconseguir diners perquè viatgi de Màlaga fins a Ciudad Real, ja que diu no poder assumir econòmicament el cost.
A falta que se solucioni aquesta circumstància, Sandra podria, en els pròxims dies, passar de viure amb rates en una cova a tenir una vivenda en tota regla, amb dutxa, a més d’una feina estable.
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