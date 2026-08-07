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Sis municipis concentren prop del 70% de la superfície de vinya plantada al Bages

Talamanca és el municipi que més sòl agrícola destina a la vinya, amb el 8,7% de la seva àrea agrícola, seguit de Manresa (7,1%), Artés (6,6%) i Navarcles (65%), però Fonollosa és el que més vinya té: 78,8 hectàrees

Vinyes entre el bosc a Castellgalí

Vinyes entre el bosc a Castellgalí / Oscar Bayona

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Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

Fonollosa, Manresa, Artés, Avinyó, Castellfollit del Boix i Navàs concentren pràcticament el 70% del total de vinya plantada al Bages. Tres-centes dotze de les 459 hectàrees de vinya a la comarca formen part d’aquests sis termes municipals.

Fonollosa és el que més n’acumula en el seu terme: 78,8 hectàrees, el que suposa el 3,6% del total de la seva superfície agrícola. A continuació figuren Manresa, amb 77,9 hectàrees (el 7,1% del total de la superfície dedicada a conreus de la capital de la comarca), Artés, amb 47, 7 hectàrees (el 6,6% del terreny agrícola), Avinyó, amb 45 (el 2,7% de la seva àrea de conreus), Castellfollit del Boix amb 32,9 (1,8% de la superfície agrícola) i Navàs amb 29,8 (l’1,5%). Talamanca és el municipi que més sòl agrícola destina al conreu del la vinya, amb el 8,7% del seu total, seguit de Manresa (7,1%), Artés (6,6%) i Navarcles (65%).

Les dades s’extreuen de l’Atles de varietats de vins de Catalunya, que ha elaborat l’Institut Català del Vi (Incavi) a partir de les dades obtingudes el 2025 del Registre Vitivinícola de Catalunya i del sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (Sigpag). En el cas de la DO Pla de Bages, l’atles presenta la distribució de totes les parcel·les vitícoles repartides pel territori de la denominació d’origen, independentment de quin sigui el destí final de la seva producció de la vinya.

En total, l’àrea de la DO Pla de Bages comprèn els 30 municipis del Bages més Calders, l’Estany, Monistrol de Calders i Santa Maria d’Oló, actualment adscrits al Moianès.

A la zona territorial de la DO Pla de Bages, l’atles recull que el 2025 hi havia 459 hectàrees de vinya plantada en parcel·les vitícoles, un recull que comprèn tants les inscrites a la DOPla de Bages com les no inscrites, a més de plantacions de vinya experimentals i vivers.

Les varietats

Quant a les varietats, les blanques suposen aproximadament el 24% del total de la vinya al territori. Les majoritàries són picapoll blanc (11,1% del total de vinya a la comarca), macabeu (8,5%), sauvignon blanc (2%), malvasia de Sitges (1,4%) i Chardonnay (1,2%).

Pel que fa a les varietats negres, el 72,8% del total de vinya al Bages, les majoritàries són merlot (17,8%), cabernet sauvignon (16,4%), sumoll negre (10,2%), mandó o garró (9,4%) i garnatxa negra o lledoner (4,1%). D’entre la resta de varietats negres, el 14,9% del total de la comarca, el més abundant és el cabernet franc, segons dades de la DOPla de Bages.

Entre les varietats tradicionals minoritàries amb major extensió figuren la carinyena i el picapoll negre, amb 10 hectàrees cadascuna. A molta distància l’atles situa la garnatxa blanca (1,4 hectàrees), parellada (1,2) i monastrell (0,9).

Segons l’atles, la major part de la vinya bagenda va ser plantada entre els anys 1994 i 2016, mentre que les altituds de plantada majoritàries es mouen entre els 250 i els 400 metres.

La vinya als municipis

Per municipis, a Fonollosa gairebé un terç de la vinya plantada, 25,2 hectàrees, és de cabernet sauvignon. Artés concentra 12,4 hectàrees d’aquesta varietat i Avinyó, 9,2. El merlot és majoritari a Aguilar de Segarra (10 de les 17 hectàrees del municipi) i és també la varietat més plantada a Manresa (9,4 hectàrees).

De les 49,7 hectàrees de picapoll blanc a la comarca, la varietat més representativa del territori, 9,8 són a Fonollosa, 8,6 a Manresa, 8 a Artés, 6 a Avinyó i 4,5 a Castellfollit del Boix. Entre aquests cinc municipis concentren gairebé el 75% del total del picapoll blanc plantat al Bages.

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La mandó, una varietat en ple procés de recuperació al territori, es cultiva sobretot a Fonollosa (15 hectàrees), Avinyó (7,8), Manresa (4,6) i Artés (4,5), mentre que la varietat negra autòctona més conservada a la comarca, el sumoll, es cultiva especialment a Navàs i Sant Salvador de Guardiola (7,3 hectàrees), Manresa (6) i Castellfollit del Boix (5).

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