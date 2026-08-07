El Solsonès és la segona comarca del país sense denominació d'origen amb més vinya
Només la Selva presenta més extensió de vinya plantada entre les comarques que no formen part de cap DO, segons l’Atles de varietats de vinya de Catalunya de l’Institut Català del Vi
L’Atles de varietats de vinya de Catalunya de l’Institut Català del Vi (Incavi) recull també dades de les zones de Catalunya que no formen part de cap denominació d’origen. Entre aquestes comarques, el Solsonès és la segona del país amb més extensió de vinya plantada, amb 27 hectàrees, només per darrera de la Selva, on en consten registrades 28. Les segueixen el Gironès (20), el Vallès Occidental (19), l’Alt Urgell (17), el Vallès Oriental (16), la Cerdanya (13) i el Berguedà (12). Entre el territori central, també l’Anoia figura entre les comarques amb vinya, tot que és una producció residual, amb poc més d’una hectàrea.
En conjunt les cinc comarques de la Catalunya central sumen 70 de les 257 hectàrees de vinya en territoris que no formen part de cap DO, el que suposa el 27% del total.
Al Solsonès, consten registrades 76 parcel·les, que s’estenen en un interval d’altitud d’entre 522 i 1.241 metres. La més antiga de les vinyes va ser plantada el 1949 i la més recent l’any passat. Entre les varietats blanques plantades hi destaca el riesling, amb 6 hectàrees, i la garnatxa negra entre les negres (3,4 hectàrees), segons les dades de l’atles.
De les 16,84 hectàrees de vinya de l’Alt Urgell (la més antiga, plantada el 1930; la més elevada, a 1.365 metres), 2,8 són de macabeu. En el cas de la Cerdanya, les 12,92 hectàrees es reparteixen en 36 parcel·les, la més antiga de les quals és del 2007. El riesling ocupa 1,2 hectàrees i és el més abundant, segons l’atles de l’Incavi.
Al Berguedà consten 62 parcel·les que ocupen 12,27 hectàrees. La plantació més antiga és del 1964 i la més nova del 2023. 1,7 hectàrees estan dedicades a la garnatxa negra. Quant a l’Anoia, l’única hectàrea està repartida en tretze parcel·les i les varietats més abundants, ambdues amb 0,4 hectàrees de plantació, són el macabeu i l’ull de llebre.
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