Manresa és de les ciutats grans on més creix l'ocupació el juliol
El 70% de la nova afiliació a la capital del Bages en l'últim any és de persones treballadores de nacionalitat estrangera
Manresa figura entre el grup de ciutats catalanes que més ocupació ha generat el mes de juliol en relació al mes passat. La capital del Bages va acabar el mes passat amb un total de 33.405 afiliats a la Seguretat Social, el que suposa 1.320 més que el mateix mes de l'any anterior. Això equival a un increment percentual del 4,11%. Entre les ciutats grans de país, de més de 50.000 habitants, només l'Hospitalet de Llobregat, Vic i Santa Coloma de Gramenet han creat més ocupació que Manresa en un any.
De les 1.320 noves persones ocupades a la ciutat, 920 eren estrangeres, el 70% del total de la nova afiliació, segons ls dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
L'increment global del nombre de persones ocupades a Manresa supera en gairebé un punt percentual la mitjana catalana en el mateix període. Amb tot, mentre l'augment d'afiliats estrangers a la capital del Bages (del 13,8%) se situa en la part mitja-baixa entre el conjunt de ciutats grans catalanes, el d'espanyols, de l'1,57%, suposa el cinquè increment més elevat entre aquest grup de municipis.
Respecte del mes de juny, Manresa ha perdut el juliol 510 afiliats, l',150% menys, en un mes en què a Catalunya la davallada de l'ocupació ha estat del 0,35%. Mentre el nombre d'ocupats de nacionalitat espanyola es redueix de prop del 2%, el d'estrangers es manté idèntic al del juny.
Les dades a Catalunya
El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 117.295 persones al juliol del 2026 respecte al mateix mes de l'any anterior, xifra que suposa un increment del 3,2%, i se situa en 3.796.075 persones. Els afiliats augmenten a totes les comarques i Aran. Els augments més destacats, en termes relatius, són els d'Aran (4,8%) i Osona (4,4%).
Entre les comarques centrals, on més creix el nombre d'afiliats interanuals és a la Cerdanya (4%), seguit de l'Anoia (3,1%) i el Berugedà (2,6%). Al Bages augmenta el 2,4%, un dècima més que al Solsonès. Al Lluçanès l'increment és de l'1%, mentre que al Moianès queda en el 0,1%.
Pel que fa als municipis de Catalunya, el nombre d'afiliats augmenta o es manté estable al 86% (817 municipis) en relació amb el mateix mes de l'any anterior, mentre que a la resta (130) disminueix. Tots els municipis de 50.000 habitants o més de Catalunya augmenten el nombre d'afiliats en relació amb un any enrere.
Les capitals de comarca
Entre les capitals de comarca de la regió central, a Berga creix en un any el 4,45% (23,39%, l'ocupació estrangera; el 0,97% l'espanyola). A Igualada l'augment general és del 2,62% (12,77%, l'estrangera; 1,03%, l'espanyola). A Solsona és del 4,07% (17,76, l'augment d'estrangers; el 0,99%, el d'espanyols), mentre que a Puigcerdà el nombre d'afiliats augmenta el 5,6% (22,82% d'increment de l'estrangera; 0,69% de l'espanyola). A La Seu d'Urgell, la diferència és del +3,73% (25,32% d'estrangera, mentre cau el 0,79% l'espanyola) i a Moià s'experimenta un creixement més minso, del 0,64% (10,23% l'estrangera, amb una caiguda de l'1,11% de l'espanyola). Finalment, a Prats de Lluçanès l'increment també és inferior a l'1% (0,82%): augmenta l'estrangera el 7,41% mentre cau l'espanyola el 0,46%.
En relació amb el mes de juny, el nombre d'afiliats disminueix en 13.220 persones (−0,3%) al conjunt de Catalunya i també a 19 comarques, encapçalades pel Bages i l'Anoia (−1,5%, en tots dos casos). Per contra, els augments més elevats en nombres relatius són a Aran (7,3%) i el Pallars Sobirà (5,0%).
Per sexe, i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya augmenta en 48.580 i el d'homes en 68.715, fet que suposa increments interanuals del 2,8% i del 3,5%, respectivament.
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