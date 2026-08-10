BBVA Research preveu un descens de la venda d'habitatge del 7,3% enguany
L'equip d'estudis del banc preveu que el desequilibri entre oferta i demanda continuï impulsant els preus el 12% el 2026 i el 5,7% el 2027
Regió7
BBVA Research preveu que la compravenda d'habitatge caigui un 7,3% aquest 2026 per la insuficiència d'oferta i la forta pujada dels preus, encara que es recuperarà el 0,6% el 2027. Segons l'últim informe de perspectives del sector immobiliari, el desequilibri entre oferta i demanda continuarà impulsant els preus, que creixeran el 12% el 2026 i el 5,7% el 2027. L'informe també adverteix que el dèficit residencial continuarà augmentant i assenyala la capacitat de la xarxa elèctrica com un altre dels factors que pot limitar la construcció d'habitatge.
L'equip d'estudis del banc preveu que la demanda d'habitatge continuï sustentada per uns tipus d'interès relativament baixos, el creixement de l'ocupació i dels salaris reals, una intensa creació de llars impulsada per la immigració i el manteniment d'una demanda estrangera rellevant. No obstant això, aquests factors no seran suficients per sostenir el volum de compravendes a causa de la persistent falta d'habitatge disponible.
La construcció augmenta
L'oferta residencial continuarà creixent durant els pròxims dos anys. BBVA Research preveu que els visats d'obra nova augmentin el 10,1% el 2026 i el 12,6% el 2027, mentre que els habitatges iniciats passaran de 139.000 el 2025 a 153.000 el 2026 i 170.000 el 2027. Aquest increment impulsarà la inversió en construcció residencial fins al 5,7% del PIB el 2026 i el 6,0% el 2027.
No obstant això, aquest ritme de producció continuarà sent clarament inferior al creixement de les llars, estimat en 223.000 el 2026 i 217.000 el 2027. Com a conseqüència, el dèficit d'habitatge continuarà augmentant i assolirà uns 885.000 habitatges el 2027, necessitat que es concentrarà especialment en les àrees amb major pressió de la demanda.
Desequilibri entre oferta i demanda
L'escassetat d'habitatge continuarà sent el principal factor que expliqui l'evolució del mercat residencial. BBVA Research preveu que la combinació d'una demanda sòlida i una oferta insuficient continuarà pressionant a l'alça els preus de l'habitatge..
En aquest context, el preu de l'habitatge creixerà un 12,0% en 2026 i un 5,7% en 2027, segons les estimacions dels analistes. L'informe també adverteix que les tensions comercials internacionals representen un risc addicional, ja que un eventual encariment dels materials de construcció podria retardar la resposta de l'oferta i reduir la viabilitat d'alguns projectes residencials.
El Pla Estatal millora el disseny de la política d'habitatge
L'informe valora positivament el Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030, i destaca la major dotació pressupostària, l'aposta per consolidar un parc públic permanent d'habitatge i les mesures dirigides a impulsar la industrialització, la urbanització de sòl i la transparència del mercat.
Amb tot, BBVA Research considera que aquests avanços no seran suficients per corregir el dèficit acumulat d'habitatge. L'estudi assenyala que els recursos previstos continuen sent limitats enfront d'un dèficit estimat d'unes 700.000 habitatges el 2025, i recorda que persisteixen els principals obstacles per a incrementar l'oferta, com l'escassetat de sòl finalista, la falta de mà d'obra, la incertesa reguladora i la complexitat dels processos urbanístics. A més, l'efectivitat del Pla dependrà de la coordinació entre administracions i de la seva capacitat per a mobilitzar inversió privada.
El repte de la xarxa elèctrica
BBVA Research identifica la disponibilitat de capacitat en la xarxa elèctrica com un factor que pot estar limitant el desenvolupament residencial en algunes zones. L'ampliació de la xarxa en grans desenvolupaments urbanístics pot requerir entre cinc i vuit anys, mentre que més de 80.000 habitatges previstos depenen actualment de noves infraestructures elèctriques.
L'estudi assenyala que el 88% dels nusos de distribució disposa de menys d'un megavat de capacitat lliure, la qual cosa limita la connexió de nous projectes residencials d'una certa dimensió. Davant l'avanç de l'electrificació de l'economia, BBVA Research proposa accelerar la inversió en xarxes elèctriques, millorar la coordinació entre planificació urbanística i energètica, optimitzar l'assignació de capacitat disponible i impulsar l'emmagatzematge i la flexibilitat del sistema per a evitar que aquesta restricció alenteixi encara més la construcció d'habitatge.
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