El Ministeri de Sanitat oferta 12.850 places de Formació Sanitària Especialitzada per al 2027
Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud entre l'1 i el 14 de setembre
ACN
El Ministeri de Sanitat ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la convocatòria de les proves selectives d'accés a places de Formació Sanitària Especialitzada per al 2027 amb un total de 12.850 places, 484 més que l'any anterior, un 3,9% més. En Medicina (MIR) s'ofereixen un total de 9.676 places (un +4%); i en nombre de places segueixen les titulacions d'Infermeria (EIR) amb 2.341 places (un +3%); Farmàcia, amb 377 places (un +4%); Psicologia, amb 293 places (un +5%); Biologia, amb 69 places; Física, amb 57 places; i Química, amb 37 places. Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud entre l'1 i el 14 de setembre. Les proves d'accés per a les diferents titulacions es faran el dissabte 23 de gener del 2027.
L'exercici consistirà a contestar un qüestionari de 200 preguntes més 10 preguntes de reserva. Cada pregunta constarà de quatre opcions de resposta, on només una serà correcta. L'exercici tindrà una durada de quatre hores i mitja. A Catalunya, l'examen podrà realitzar-se a Barcelona.
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