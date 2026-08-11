Els preus dels cotxes de lloguer es disparen a Barcelona coincidint amb l'eclipsi: "Les ofertes van dels 850 als 1.300 euros per dos dies"
Moltes empreses gairebé no tenen vehicles disponibles per l’alta demanda, tant de turistes estrangers com locals
Irene Reina / Ares Vàzquez (ACN)
Les empreses de cotxes de lloguer a Barcelona no donen l’abast per cobrir l’alta demanda de vehicles la setmana de l’eclipsi total. El fenomen ha catapultat una demanda ja habitualment alta pel mes d'agost, que ha disparat els preus del lloguer que poden arribar a enfilar-se des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. David Alcázar, encarregat d’un establiment de Centauro, ha detallat a l'ACN que han hagut d’augmentar la flota en una cinquantena de vehicles perquè no tenien més oferta. Pel que fa al perfil dels clients, s’ha notat un increment de persones locals, que la majoria van cap al sud del país. En canvi, els turistes aposten per desplaçar-se a Saragossa.
La Carme, encarregada de la botiga Europcar, ha comentat que hi ha hagut un augment de clients locals, però que aquests han anat més a última hora. “Els turistes estrangers planifiquen les vacances amb més antelació i acostumen a ser més llargues, de fins a vint dies”, ha dit l’encarregada en declaracions a l’ACN. Molts dels clients han optat per fer la seva reserva amb mesos d’antelació, sabent que “aquesta setmana seria complicada”, com l’han descrita una parella de turistes que feien cua a una de les empreses.
“L'eclipsi m'està fotent la vida”, ha sentenciat un client, que necessita llogar un cotxe, però no n’està trobant de disponibles per aquesta setmana. Però l’augment de la demanda no és només els dies de l’eclipsi, de fet, molts treballadors han comentat que fins a finals de mes gairebé no tenen vehicles disponibles. “S’apropa el pont del 15 d’agost i molta gent fa vacances, ara és la temporada alta”, ha afirmat la Lila, treballadora de Sixt.
Tot i que el destí habitual d’aquestes dates acostuma a ser la Costa Brava, aquesta setmana molts turistes i locals aniran cap al sud, on es podrà viure l’eclipsi total. Les zones més concorregudes, segons han indicat els treballadors d’aquestes empreses, seran Tarragona, València i Saragossa. “Més d’un veurà l’eclipsi des de la carretera si no surt amb prou antelació”, pronostica la Carme.
Augment dels preus
El cost dels lloguers dels cotxes ha augmentat exponencialment aquesta setmana. En temporada més baixa, una reserva ronda els 100 euros per dia, però durant l’agost i amb una demanda tan alta, les ofertes són d’entre 850, 1.100 o fins i tot 1.300 euros. “Les tarifes s’han disparat, però podria ser com durant el pont de Sant Joan”, ha assegurat la Gemma, l’encarregada d’OkMobility.
“L’augment dels preus és perquè ara hi ha molta sol·licitud, és la llei de l’oferta i la demanda”, ha explicat l’encarregada d’Europcar, que també ha afirmat que el cost “és molt variable segons la temporada”.
Antelació en les reserves
La Joana, treballadora de RecordGo, ha destacat que van rebre reserves per aquestes dates amb un any d’antelació. Però la gran majoria d’usuaris han optat per demanar els vehicles dos o tres mesos abans. El Robert, client habitual de Centauro, ha comentat que el lloguer va ser més car que en altres ocasions, tot i reservar amb un parell de mesos d’antelació.
“Les persones que tant sí com no havien de llogar un cotxe perquè estan de vacances s’ho han trobat de cara”, ha reflexionat el David Alcázar, que també ha comentat que molts turistes han canviat el seu viatge per poder veure l’eclipsi.
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