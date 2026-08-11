Més estudis, menys autonomia: només el 31% dels joves aconsegueix emancipar-se malgrat l’avenç educatiu
La Generació Z és la més formada de la història, però la tensió del mercat immobiliari limita la seva autonomia, segons CCOO
Monique Zamora Vigneault
Els joves espanyols tenen més del doble de formació educativa superior que fa quatre dècades: un 48% dels homes i un 61% de les dones han assolit aquest nivell educatiu. Però aquesta millora en la preparació universitària no s’ha traduït en una major autonomia. Així ho revela l’informe Quan avançar no és suficient. La joventut espanyola davant el repte de l’emancipació, elaborat per Comissions Obreres (CCOO) i publicat aquest dimarts.
La radiografia elaborada pel sindicat revela que els avenços en el mercat laboral, com ara la reforma laboral —que ha reduït la temporalitat del 56% al 32% en vuit anys—, tampoc no s’han traduït en un augment de les taxes d’emancipació. El principal factor determinant, segons l’estudi, és la dificultat d’accés a l’habitatge i les barreres d’entrada a un mercat els preus del qual queden fora de l’abast de bona part de la població jove.
La població de fins a 29 anys és actualment la més formada de la història d’Espanya: més de la meitat té un títol d’educació superior, davant del 21% de fa quatre dècades. Però les millores no es limiten als estudis. La taxa d’atur juvenil també s’ha reduït a la meitat des de la Gran Recessió, amb taxes actuals del 16,4% entre les dones i del 15,8% entre els homes, segons les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta evolució també ha anat acompanyada d’una forta reducció de la temporalitat, que, després de la reforma laboral del 2021, ha deixat de ser la principal via d’entrada dels joves al mercat laboral.
Una emancipació cada vegada més tardana
Tot i això, l’informe assenyala que totes aquestes millores no han aconseguit consolidar la independència econòmica al país durant els darrers anys. L’emancipació a Espanya es desmarca de la tendència del conjunt de la Unió Europea i se situa per sota de la mitjana comunitària entre els adults d’entre 18 i 34 anys. Malgrat els avenços en les condicions dels joves, la taxa d’emancipació ha caigut en picat durant els darrers quinze anys, tant entre els homes com entre les dones.
En concret, la tendència és més notable entre les dones d’entre 25 i 29 anys, la taxa d’emancipació de les quals ha caigut del 51,2% el 2009 fins al 29,7% actual. La tendència es repeteix entre els homes, tot i que en menor mesura: del 36,7% al 22,2% actual. Aquesta caiguda generalitzada també afecta els adults de més de 30 anys.
L’habitatge, el principal fre
L’habitatge es perfila com el principal obstacle i CCOO el qualifica d’«inaccessible». Segons el sindicat, el factor més determinant en aquest descens prolongat ha estat la tensió del mercat immobiliari.
A més, comprar un habitatge no és l’única opció que queda fora de l’abast de molts joves. Els preus elevats del lloguer també retarden l’emancipació de la població més jove. «Les mesures adoptades per evitar noves bombolles financeres han eliminat la possibilitat de recórrer al crèdit fàcil», expliquen des de CCOO. «Per això, els joves no poden esquivar com en altres èpoques els preus cada vegada més elevats dels habitatges en propietat recorrent a crèdits hipotecaris».
A tot plegat s’hi afegeix que els nous contractes són més vulnerables a les pujades del preu del lloguer, un desavantatge que afecta amb més freqüència els joves i els migrants, considerats els anomenats outsiders del mercat.
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