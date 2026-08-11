El preu de l'habitatge puja un 5% al segon trimestre a Catalunya malgrat la caiguda de l’11% de les compravendes
L'habitatge nou ja arriba als 3.241 euros per metre quadrat, mentre que l'usat se situa en 2.934 euros
ACN
El mercat de l'habitatge a Catalunya ha tancat el segon trimestre del 2026 amb una moderació significativa de l'activitat, però sense que aquest refredament s'hagi traslladat als preus dels immobles. En aquest sentit, entre abril i juny les compravendes han baixat un 11,1% respecte al primer trimestre de l'any, mentre que el preu mitjà de l'habitatge ha augmentat un 5%, fins a situar-se en 2.995 euros per metre, segons informe publicat pel Deganat dels Registradors de Catalunya publicat aquest dimarts. Es tracta d’un creixement que més que duplica la mitjana estatal (+2,4%). L'habitatge nou ja arriba als 3.241 euros per metre quadrat, mentre que l'usat se situa en 2.934 euros, un 4,4% més.
En termes interanuals, l'increment del preu de l'habitatge es xifra en el 8,5%. Barcelona ciutat ja supera la barrera dels 5.000 euros per metre quadrat, un preu que el situa com la tercera capital de província més cara d'Espanya només per darrere de Sant Sebastià i Madrid.
Pel que fa al total d’operacions, es van registrar 26.703 compravendes d'habitatge a Catalunya, davant de les 30.027 del trimestre anterior. La caiguda ha estat superior a la de la mitjana estatal, on les operacions van baixar un 5,7%.
Tot i això, en termes interanuals manté una evolució positiva, ja que durant els últims dotze mesos les compravendes han crescut un 3,2%, davant l'1% en el conjunt d’Espanya.
El degà dels Registradors de Catalunya, Vicente García-Hinojal, assenyala que les dades reflecteixen “un mercat que comença a moderar la seva activitat, però en què encara trigarà a observar-se una possible relaxació dels preus”.
"La reducció de les compravendes es produeix des de nivells elevats i, alhora, els preus continuen avançant. Això evidencia que les tensions entre una demanda encara insuficient segueixen presents", apunta.
La quota hipotecària s'acosta als 900 euros mensuals
L'activitat hipotecària també s'ha reduït, encara que de manera més moderada. Catalunya va registrar 22.844 hipoteques sobre habitatge, un 5,8% menys que el trimestre anterior, i es manté com la segona comunitat amb més préstecs hipotecaris formalitzats.
Alhora, augmenta l'esforç de les llars, ja que la quota hipotecària mensual mitjana ha arribat als 899,5 euros a Catalunya, un 5,3% més que el trimestre anterior, i ja representa el 34,7% del cost salarial dels catalans.
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