El Vendrell i Calafell, els destins interns preferits dels manresans per vacances
Sis poblacions tarragonines figuren entre els deu primers llocs de l'Estat que trien els manresans fora de la demarcació de Barcelona, segons una estadística experimental elaborada per l'INE
El Vendrell i Calafell són els destins preferits dels manresans quan han de moure’s de la demarcació de Barcelona i viatjar a dins de les fronteres de l’Estat. Segons l’estadística experimental de l’Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre moviments turístics a partir de la posició dels telèfons mòbils dels viatjants, la Costa Daurada continua sent el lloc de repòs d’estiu amb més requesta entre els ciutadans de Manresa, una relació establerta a mitjans del segle XX gràcies per a millor accés per carretera i a preus més assequibles que no pas a la Costa Brava, i consolidada amb el temps per les línies de bus que enllacen Manresa amb diverses poblacions tarragonines i, més endavant, per la inauguració de l’Eix Diagonal.
Així, segons l’estadística de l’INE, durant el passat mes de juny (última dada disponible), 2.234 persones van desplaçar-se des de la capital del Bages a les dues poblacions del Baix Penedès: 1.120 al Vendrell i 1.114 a Calafell.
A molta distància se situa, en tercera posició, Castell d’Aro, amb 774 turistes.
Entre els deu primers destins interprovincials dels manresans s’ubiquen quatre poblacions més de les comarques de Tarragona: Salou, amb 624 turistes; Roda de Berà, amb 538; Tarragona, amb 462; i Torredembarra, amb 451. Entre aquests deu primers destins se situen també Palamós (526) i Lloret de Mar (521), a més de Madrid (641), quart destí preferit dels turistes manresans i el primer de fora de Catalunya.
Els deu primers destins catalans i estatals dels manresans al mes de juny reuneixen el 42% dels turistes registrats en l’estadística experimental de l’INE, elaborada a partir de les dades agregades proporcionades pels tres grans operadors de telefonia mòbil a Espanya.
Fora d’aquests deu primers, se situen municipis costers catalans com Cambrils (371), Torroella de Montgrí (346), Creixell (333), Tossa de Mar (305), l’Escala (302), Calonge i Sant Antoni (285), Blanes (272), Cunit (238), Castelló d’Empúries (234), Mont-roig del Camp (228), Altafulla (216), Roses (209) i Sant Feliu de Guíxols (202). El primer municipi no mariner que apareix al llistat, tret de Madrid, és Sant Llorenç de Morunys, amb 181 turistes al juny.
Quant a les visites fora de Catalunya, després de la capital de l’estat apareix Saragossa (147), seguida de València (137), Peníscola (86) i Ciutadella (72). En total, l’estadística recull 109 destins, dels quals tan sols 26 són fora de Catalunya.
Quant als viatges a l’estranger, segons la mateixa estadística de l’INE França és el principal destí dels ciutadans de Manresa, amb 1.686 turistes desplaçats al país veí des de la capital del Bages. Andorra és el següent de la llista, amb 846, seguit d’Itàlia (678), Portugal (324), Regne Unit (190) i Alemanya (186). En total, a Europa es van concentrar 4.712 turistes manresans, dels 5.006 comptabilitzats per l’estadística durant el juny, el 94%. A més, es van registrar 124 turistes al continent americà (44 dels quals a Estats Units) i 101 a Àfrica (59 dels quals al Marroc), com a dades més destacades.
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