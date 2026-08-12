El BBVA posa el focus en l’Espanya rural: més de 4.600 pimes reben el seu suport en municipis de menys de 5.000 habitants
El programa de l’entitat, centrat en el finançament i la digitalització, ha formalitzat gairebé 1.000 operacions a Catalunya i a la Direcció Territorial Nord-oest
Guillermo Calvo
BBVA ha donat suport a més de 4.600 pimes i emprenedors rurals des de la posada en marxa d’una iniciativa adreçada a negocis ubicats en municipis espanyols de menys de 5.000 habitants. El programa ofereix finançament i serveis de gestió i digitalització per a autònoms, petites empreses i emprenedors que desenvolupen la seva activitat en localitats de dimensions reduïdes.
Catalunya i la Direcció Territorial Nord-oest, que engloba Galícia, Astúries i Castella i Lleó, són les zones on s’ha formalitzat un nombre més elevat d’operacions, amb prop de 1.000 projectes. A continuació se situa la Direcció Territorial Sud, que inclou Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla, amb 880 operacions. Aquestes tres àrees concentren més de la meitat de les operacions realitzades des del llançament de la iniciativa.
La proposta contempla diferents solucions financeres i eines destinades a la gestió diària dels negocis, a més de serveis de digitalització i assessorament a través de gestors especialitzats. La iniciativa està disponible tant per als clients de BBVA com per a nous clients de l’entitat.
El banc vincula aquesta activitat amb l’impacte econòmic de les petites empreses als municipis rurals. Segons el director de Sostenibilitat de Banca Minorista de BBVA, Jaime Yrazusta, el creixement d’una pime o la posada en marxa d’un nou negoci pot contribuir a generar ocupació i activitat econòmica en aquestes localitats.
Per la seva banda, el director de Pimes de BBVA a Espanya, José Luis Serrano, ha destacat que les necessitats de finançament poden ser especialment rellevants per als negocis de petites dimensions, des d’empreses familiars fins a nous projectes empresarials.
La iniciativa s’emmarca en l’estratègia de BBVA per ampliar la seva activitat amb empreses i autònoms en l’entorn rural, especialment en municipis de menys de 5.000 habitants, on el teixit empresarial està format en bona part per petits negocis i treballadors per compte propi.
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