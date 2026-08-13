L’IPC puja 3 dècimes al juliol fins al 3,5% interanual a Catalunya, impulsat pels combustibles i l’electricitat
És la taxa d’inflació anual més alta en un mes des del juny del 2024
ACN
L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya ha pujat tres dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'augment es deu, principalment, a l'increment del preu dels combustibles i de l'electricitat, i suposa la inflació més alta des del juny del 2024. En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, quatre dècimes per sobre del registrat al juny, situant-se així en el nivell més elevat des del maig de fa dos anys. Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya al juliol ha estat d'un 0,2%, mentre que a Espanya ha estat del 0,3%.
L'evolució catalana es produeix en un context d'acceleració general dels preus, marcat per l'alça dels preus dels combustibles i de l'electricitat.
A Catalunya, la inflació ja havia augmentat del 3% interanual de l'abril al 3,1% al maig i al 3,2% al juny. La taxa interanual registrada al juliol és la més alta des del juny del 2024 (+3,6%).
En termes mensuals, els preus també van augmentar al juliol en el conjunt de Catalunya, amb una variació del 0,2%. El comportament va estar condicionat, entre d'altres, per l'augment dels preus dels carburants, de l'electricitat, del transport i de les activitats recreatives i culturals. En sentit contrari, el vestit i el calçat van baixar un 10% per les rebaixes d'estiu, mentre que els aliments i les begudes no alcohòliques van disminuir un 0,5%.
Electricitat i combustibles
L'electricitat i els combustibles són dos elements que han estat al focus des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Al juliol, el grup que engloba habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles es va disparar fins al 5% a Catalunya, per sobre del 4% del mes anterior.
En detall, els productes energètics van augmentar fins al 9%, per sobre del 5,8% del mes anterior. Els carburants i combustibles es van situar en el 9,4%, força per sobre del 5,7% del mes passat.
Des de principis de juny es van retirar les mesures fiscals que va posar en marxa el govern espanyol per pal·liar l'impacte del conflicte.
El gasoil puja un 15,7% respecte de l'any passat
Pel que fa als combustibles, el gasoil va registrar una variació interanual del 15,7% durant el mes de juliol, per sobre del llindar del 15% previst al reial decret del govern estatal per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. Com a conseqüència, la rebaixa de l'impost sobre hidrocarburs del gasoil s'elevarà a 20 cèntims per litre durant el mes de setembre, davant dels 5 cèntims previstos.
En canvi, la gasolina va registrar una evolució interanual del 7,3%, per sota del llindar marcat, i manté el calendari de retirada d'ajuts, amb la reducció prevista de 5 cèntims per litre.
Els preus dels hotels s'enfilen un 10,4%
També destaca que, coincidint amb l'inici de la temporada turística, els restaurants i els serveis d'allotjament van repuntar fins al 5,2% interanual, per sota del 5,4% del mes anterior. Els paquets turístics es van encarir un 0,2% interanual i un 8,5% mensual. Els preus dels hotels es van enfilar un 10,4% interanual, però van registrar un descens del 5,5% respecte del mes anterior.
La inflació dels aliments continua moderant-se
La inflació dels aliments i les begudes no alcohòliques es va moderar fins a l'1,8% al juny a Catalunya, per sota del 2,2% del mes anterior. Es tracta del nivell més baix des de mitjans del 2021, és a dir, dels últims cinc anys.
Per productes, respecte dels preus de l'any passat, els encariments els continuen encapçalant els ous (+8,9%), la carn de boví (+7,6%), la carn d'oví (+7%), el peix (+6,1%) i les patates (+2,7%). L'oli d'oliva va mantenir l'augment en l'1,9%, una dècima més que el mes anterior.
En canvi, el cafè, el cacau i les infusions (-1,3%), la carn de porc (-0,5%) i la fruita (-0,2%) es van abaratir respecte del juliol de l'any passat.
Dades per demarcacions
En concret, a Girona l'IPC va pujar nou dècimes, fins al 4,2%, i va ser la demarcació amb una variació més elevada. A Barcelona, l'IPC interanual va ser del 3,4% al juliol, davant del 3,1% al juny, i a Tarragona, del 3,7%, davant del 3,3%. A Lleida, els preus van pujar tres dècimes, fins al 3,4%, davant del 3,1% del juny.
Si es compara Catalunya amb la resta de comunitats autònomes, al juliol l'augment interanual de la inflació el va liderar Cantàbria (+4,3%), seguida de Galícia (+4,1%), les Balears (+3,9%) i la Comunitat de Madrid (+3,9%). A l'extrem contrari es van situar Extremadura (+3%) i Ceuta (+2,7%).
L'IPC espanyol s'ha elevat un 3,6% interanual
Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha situat en una variació interanual del 3,6%, quatre dècimes més que al juny, per la pressió dels carburants i l'electricitat, que ha registrat una taxa interanual del 8,4%. Segons ha destacat el Ministeri d'Economia, la pressió inflacionista no s'ha traslladat als aliments, que han tingut una variació interanual de l'1,6% a l'Estat, tres dècimes per sota de la taxa del juny i el nivell més baix des del 2021.
L'IPC subjacent es va situar una dècima per sobre del juny, en el 3%, la mateixa dada que a Catalunya.
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