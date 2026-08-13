El nombre d’accidents laborals greus creix el 43% al Bages
Del total de 1.324 sinistres registrats a la feina a la comarca durant el primer semestre de l’any, una desena van ser greus
Durant els primers sis mesos de l’any, al Bages van tenir lloc deu accidents laborals greus, el 43% més que un any abans, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Entre les comarques grans del país, de més de 50.000 habitants, aquesta dada situa el Bages com la quarta comarca on més van créixer durant el primer semestre de l’any els accidents greus, després del Baix Empordà, el Vallès Ocidental i Osona. La xifra suposa, a més, un nombre d’accidents igual als registrats en el mateix període de temps a l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf junts. Al Bages s’han registrat, així, més accidents greus que en comarques amb més població, com són el Gironès, el Baix Camp o el Tarragonès. Des del 2019, només el 2024 s’havien registrat més sinistres laborals greus que enguany, quan en van tenir lloc onze.
En total, durant el primer semestre es van produir al Bages 1.324 accidents laborals que van requerir de baixa mèdica. D’aquests, 1.314 van ser lleus, i deu van ser greus. Durant aquest període no es va registrar cap accident mortal, una ratxa que es va trencar el passat 29 de juliol, quan es va haver de lamentar la mort d’un treballador de 26 anys a la mina de Súria.
El total d’accidents registrats a la comarca en el primer semestre de l’any suposa un increment de l’1,61% respecte del mateix període del 2025, un valor inferior a l’augment mitjà català durant el període, del 2,19%.
Dels 1.324 accidents laborals a la comarca entre els mesos de gener i juny, 22 van tenir lloc al sector agrícola, 532 a la indústria, 126 a la construcció i 644 als serveis.
Només al juny van tenir lloc 237 accidents laborals, dels quals 234 van ser lleus i 3, greus. Així, gairebé un terç del total d’accidents greus en els primers sis mesos de l’any al Bages es van donar el sisè mes de l’any. En relació al mes de maig, es va registrar un increment del 7,24% del nombre d’accidents totals.
L’absència d’accidents mortals en els primers sis mesos de l’any no és un fet excepcional. Els anys 2024, 2020 i 2019, per citar només l’última dècada, també es va arribar a l’equador de l’any sense cap víctima mortal registrada en accident de treball. El 2023 va ser el de la mortaldat més elevada, amb quatre víctimes al primer semestre, una xifra que no es donava des del primer semestre de l’any 1993. Des que hi ha registres consultables a l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, el 1989, al Bages havien mort en accident de treball fins al juny un total de 55 persones.
Al Berguedà, fins al mes de juny han tingut lloc un total de 231 accidents laborals, tots lleus. La dada suposa una caiguda del 13,16% respecte del mateix període de l’any anterior. A la Cerdanya, s’ha registrat un increment del 8,18% de l’accidentalitat, amb un total de 119 accidents laborals, tots lleus.
Al Solsonès, el nombre d’accidents laboral, tots lleus, ha estat, durant el primer semestre de l’any, de 74, dada que suposa un lleuger increment del 4,23% en relació al mateix període del 2025. A l’Anoia, s’ha experimentat una reducció del 0,61% dels accidents, amb una xifra total en el primer semestre de 648, dels quals 642 lleus; 5, greus; i 1, mortal.
A l’Alt Urgell, el nombre d’accidents va ser de 95, els quals 94 lleus i un de greu, La xifra absoluta és la mateixa que es va registrar en els primers sis mesos del 2025.
Al Moianès, finalment, hi ha hagut un descens del 9,2% de la sinistralitat, amb un total de 69 accidents, tots lleus. n
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