Moda
Scalpers entra en el capital de la marca juvenil Yuxus per accelerar la seva expansió
Els fundadors Guillermo i Álvaro Ferre es mantenen al capdavant de la direcció
Regió7
La cadena andalusa de moda masculina Scalpers és la nova sòcia de Yuxus, una marca madrilenya llançada fa vuit anys per dos joveníssims emprenedors (tenien 16 anys) i que forma part del fenomen de noves ensenyes que han arrasat en l’última dècada entre les generacions més joves. La primera s’ha quedat amb una part no concretada de la segona, de manera que entra en el seu capital social.
L’objectiu de l’aliança és posar en marxa un pla d’expansió conjunt que preveu la consolidació de Yuxus en els seus mercats actuals i el seu desembarcament a nous països, segons informa en un comunicat, del qual es fa ressò Europa Press. La cadena arriba a 60 mercats a través de la seva pàgina web i té una trentena de punts de venda repartits per Espanya, Andorra, França i Xile entre botigues pròpies i, per exemple, punts de venda en alguns El Corte Inglés.
D’aquesta manera, l’objectiu és aprofitar les capacitats i recursos dels dos equips per acompanyar el creixement de la marca i generar noves oportunitats de desenvolupament.
L’interès d’una i l’altra
Per la banda de Scalpers, l’interès en Yuxus respon a la seva voluntat de continuar construint un ecosistema de marques amb identitat pròpia i potencial de creixement, ampliant la seva presència en nous segments i connectant amb noves audiències, s’explica en el comunicat. L’ensenya, nascuda el 2007, compta amb marques com Victoria, fundada per Vicky Martín Berrocal i especialitzada en moda de convidada; Mim Shoes, dedicada al calçat, i Deeply, marca de moda esportiva especialitzada en surf.
Per a Yuxus, fundada pels germans Guillermo i Álvaro Ferre, s’obre una nova etapa de desenvolupament junt amb «un soci estratègic». La cadena compta, actualment, amb un centenar de treballadors. Després de l’entrada de Scalpers en la societat, els seus fundadors continuaran al capdavant de la direcció del negoci, preservant l’essència i autonomia de la marca, mentre que Scalpers Company s’incorpora com a soci estratègic per acompanyar el seu desenvolupament i potenciar la seva expansió.
L’operació, en definitiva, suposa un nou pas en l’estratègia de diversificació i creixement de les dues marques amb l’objectiu de continuar posicionant-se a l’avantguarda de la moda espanyola i afrontar juntes les noves oportunitats de creixement del sector, conclou el text.
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- Quins són els símptomes de dany a la retina per mirar un eclipsi? Quan cal anar al metge?