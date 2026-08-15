Bon Preu creix un 8% el 2025 i reparteix 40 milions en primes entre els seus treballadors
El grup de distribució voreja els 12.000 empleats, suma 220 establiments i va invertir 150 milions d’euros l’any passat
L’Ajuntament de Montblanc acaba de concedir a la cadena la llicència d’obres per començar a construir la seva nova plataforma logística al sud de Catalunya
Sergi Saborit
Nou exercici de rècords per a Bon Preu. L’any 2025 el grup de distribució d’Osona va arribar a les magnituds més grans de la seva història, amb una facturació que va superar per primera vegada els 2.600 milions d’euros, un benefici net que va depassar els cent milions, inversions efectuades per valor de 150 milions, una xarxa de més de 220 establiments i una plantilla que es va enfilar pràcticament als 12.000 empleats, entre els quals va repartir 40,4 milions en concepte de primes per acompliment i retribució variable.
Al juny, la cadena de supermercats ja va avançar que l’any passat havia incrementat en un 8% el volum de vendes, amb uns ingressos totals que van arribar als 2.611,5 milions d’euros. Aquest import inclou tant les vendes dels seus més de 220 supermercats (opera amb les marques Bonpreu i Esclat), com els ingressos obtinguts amb les seves altres dues línies de negoci: la comercialització de carburants (EsclatOil) i electricitat verda (Bonpreu Esclat Energia).
Ara, EL PERIÓDICO ha tingut accés en exclusiva a les dades financeres de l’exercici fiscal tancat el 28 de febrer i que donen un benefici net de 132,2 milions d’euros, xifra que suposa disparar en un 63% els guanys comptabilitzats l’any anterior (81 milions). Així, el marge net sobre vendes de Bon Preu escala al 5%,davant el 3% de l’any anterior, polvoritzant les ràtios de rendibilitat de tots els seus rivals.
Fortalesa del model de negoci
Al sector de la distribució alimentària (molt volum i marges molt estrets), un marge net sobre vendes del 5% (per cada 100 euros facturats, la cadena obté uns 5 euros de benefici net) es considera extraordinàriament alt. De fet, amb aquesta ràtio Bon Preu supera fins i tot el gegant Mercadona, que el 2025 va arribar a una rendibilitat rècord del 4,5 % gràcies a la seva eficient gestió de costos.
El resultat brut d’explotació (ebitda) de Bon Preu també ha avançat a doble dígit, situant-se en 238,1 milions, un 19,6% més. Segons fonts de la cadena, aquest creixement constata «la fortalesa del seu projecte empresarial» i «és el resultat d’un model que combina competitivitat, proximitat i generació de valor compartit per als clients, els treballadors i la societat».
En l’últim exercici, la companyia de la família Font va incrementar en un 6% la seva plantilla, fins a sumar 11.868 treballadors, a què va repartir un total de 40,4 milions en concepte de primes i retribució variable. «Continuem impulsant polítiques per generar ocupació de qualitat i afavorir el desenvolupament professional de les persones», explica Bon Preu. En paral·lel, el grup calcula en 112,7 milions la contribució que ha realitzat l’últim any a les diferents administracions públiques; d’aquesta xifra, 42,6 milions correspon al pagament d’impostos i 70,1 milions a l’import de les cotitzacions socials abonades.
Més de 1.300 milions invertits en deu anys
Al capítol inversor, Bon Preu va destinar 150 milions el 2025 a l’ampliació de la seva xarxa d’establiments i a millores en la seva cadena logística. En total, la inversió acumulada a Catalunya en els últims deu anys supera ja els 1.340 milions. El principal projecte que el grup té sobre la taula és la construcció d’una nova plataforma logística a Montblanc (Conca de Barberà) que multiplicarà la capacitat logística del grup, ara concentrada en la seva central de Balenyà (Osona). El nou magatzem podria suposar una inversió global de 200 milions d’euros i permetrà a l’empresa reforçar la seva expansió a les comarques de Tarragona, Terres de l’Ebre i Ponent. Fa uns dies, l’Ajuntament de Montblanc va aprovar la llicència d’obres que permetrà arrencar la primera fase del projecte, pressupostat en 34 milions.
«Després d’anys de feina per fer realitat el Logis Montblanc, la concessió d’aquesta llicència marca l’inici d’un projecte que generarà activitat econòmica, ocupació i noves oportunitats per a Montblanc i per al conjunt de la Conca de Barberà», va afirmar l’alcalde del municipi tarragoní, Marc Vinya. En aquesta primera fase, que arrencarà aquest mes, Bon Preu preveu construir un magatzem de 26.500 metres quadrats destinat a la distribució de productes envasats i un altre de 13.600 metres quadrats per als productes frescos. La previsió és que la nova plataforma logística entri en funcionament en el primer semestre del 2028.
El grup Bon Preu compta actualment amb una xarxa de 140 supermercats Bonpreu, 64 supermercats Esclat i 17 minimercats a la seva xarxa de 70 gasolineres EsclatOil. El seu servei de venda online ja està operatiu per a una població que arriba als sis milions de persones i funciona tant mitjançant l’entrega a domicili amb furgonetes especialitzades com amb una xarxa de 30 punts de recollida de la comanda virtual.
L’últim any, l’empresa catalana ha estrenat 12 instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum i disposa ara d’un total de 84 instal·lacions d’aquest tipus a les seves botigues i centres logístics, amb una potència instal·lada de 15.190 kWp. A més, als seus establiments hi ha 378 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L’objectiu de Bon Preu és continuar executant inversions en matèria de sostenibilitat per poder donar compliment al seu pla de descarbonització, que contempla arribar a la neutralitat climàtica el 2050. «Volem consolidar-nos com un referent europeu en comerç sostenible», defensa l’empresa, que el 2024 va reciclar 11.752 tones de paper i en va donar 382.948 quilos d’aliments a entitats socials per un valor de prop d’un milió d’euros.
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