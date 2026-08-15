Un manresà presenta el primer Picapoll amb DO Pla de Bages elaborat a Mura
Amb el segell familiar Matiets i en el marc d’un projecte impulsat des del Celler Cooperatiu d’Artés, el viticultor Francesc Brunet comercialitza el tercer vi a partir de varietats autòctones i vinyes històriques
El viticultor Francesc Brunet ha presentat el primer vi amb DO Pla de Bages elaborat a Mura sota la marca familiar Matiets. Es tracta d’un vi Picapoll 100% de les vinyes de la petita localitat bagenca, el tercer que el manresà posa al mercat amb el segell familiar, i s’emmarca en el projecte del Viver de Celleristes impulsat des del Celler Cooperatiu d’Artés fa tres anys.
Tot i ser de recent creació, Matiets té els seus orígens a la petita vinya de sumoll negre de Cal Matias plantada a finals de 1938, situada a la zona del Poal, a Manresa, per l’avi i besavi de Francesc Brunet.
«Fa vint anys que me’n cuido», concreta el manresà, que explica com el projecte del Celler Cooperatiu li va suposar un abans i un després. «He passat del consum propi a poder vinificar en un celler amb totes les condicions i certificacions per poder comercialitzar els vins. És un salt endavant i fa valdre tota la feina», destaca.
El Viver de Celleristes és una de les darreres iniciatives del Celler Cooperatiu d’Artés. Es presenta com una oportunitat per a aquells vinyataires que no tenen celler i aquells emprenedors que tot just s’inicien en el món del vi. Els projectes que formen part del Viver tenen a la seva disposició les instal·lacions de la cooperativa, poden utilitzar la maquinària necessària per elaborar vi i s’ofereix l’oportunitat de controlar els projectes amb l’ajuda d’una enòloga.
«Ha donat moltes ales a petits projectes com el meu i la gent s’hi ha engrescat. D’aquesta manera, vinyes que potser acabarien desapareixent tenen una nova oportunitat: mantenir-se vives, generar valor afegit i continuar formant part del patrimoni vitivinícola del territori», apunta el manresà. En el seu cas, per a la vinificació, compta amb l’ajuda de l’enòloga Maria Cerdà.
Arran de l’oportunitat que li brindava aquesta iniciativa, Brunet va decidir agafar la vinya de la plana del Llobet de Mura, «la més gran que hi ha de picapoll», assegura. «La idea és recuperar el patrimoni vitícola i promocionar el territori amb varietats autòctones de la DO Pla de Bages en un lloc emblemàtic i turístic com Mura», subratlla.
El viticultor disposa de col·laboradors que l’ajuden i li fan més senzilla la gestió de les vinyes. «A Mura és complicat treballar la vinya, però hi ha una persona del poble que m’ajuda amb les tasques que requereixen de maquinària i fa que tot sigui una mica més fàcil. Sense aquesta col·laboració probablement no m’hi hauria pogut posar», revela.
Actualment, el projecte Matiets comercialitza tres vins, els dos de sumoll negre de vinyes velles (Matiets Blanc de Negres i Matiets Vermell), produïts al Poal de Manresa, i el picapoll elaborat a les vinyes de Mura. Els amants dels vins del territori poden trobar aquests productes en restaurants especialitzats, enoteques i establiments. També poden comprar les ampolles en línia a través de vinsdelbages.com
El procés d’elaboració
La filosofia de Matiets es basa en una viticultura respectuosa amb el paisatge i en una elaboració de mínima intervenció en dipòsits d’acer inoxidable. Les vinyes es treballen manualment, es fan produccions molt reduïdes i es busca que cada anyada expressi fidelment el caràcter del terreny i el clima.
El sumoll és la varietat protagonista dels seus vins. Es caracteritza per oferir vins de color moderat, amb una acidesa viva, aromes de fruita vermella fresca, herbes mediterrànies i, sovint, un marcat caràcter mineral. Tot i que tradicionalment s’ha elaborat com a vi negre, també permet obtenir blancs, com el Matiets Blanc de Negres.
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