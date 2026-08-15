Una vintena d'estacions de Renfe i Adif, en obres de modernització o construcció de nous edificis durant l'estiu
Hi ha en redacció projectes per a Fabra i Puig, el Clot, Figueres, Sant Sadurní, Mollet, Montcada-Manresa i Tordera
Gemma Sánchez Bonel (ACN)
Més d'una vintena d'estacions de tren d'arreu de Catalunya estan en plenes obres aquest estiu, sigui per fer nous edificis o per modernitzar els existents. En concret, Renfe treballa en cinc grans obres, d'entre les quals sobresurt la de Molins de Rei. També està fent petites intervencions per millorar la il·luminació, el paviment i el sostre a cinc altres edificis. Pel que fa a Adif, està construint sis estacions i modernitzant-ne quatre. Les obres més rellevants són a Barcelona Sants, Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac. En paral·lel, està redactant els projectes per reformar o construir noves estacions a Barcelona-Fabra i Puig, el Clot, Figueres, Sant Sadurní d'Anoia, Mollet, Montcada-Manresa i Tordera.
En una trobada amb mitjans, Renfe ha destacat que durant aquest estiu treballa en vuit grans obres de renovació integral d'estacions, la majoria de les quals tenen un pressupost d'entre 1,5 i 3 milions d'euros. És el cas de Cornellà, on hi ha l'edifici en funcionament més antic de l'estat espanyol, datat de 1855. S'hi preveu una reforma pressupostada en 1,7 milions -sense IVA-.
També hi ha en execució la rehabilitació del vestíbul, taquilles i il·luminació d'andanes de Barcelona-El Clot -1,6 milions-, i una millora integral Santa Perpètua de Mogoda-La Florida focalitzada en l'accessibilitat -2,2 milions-. Se surten d'aquesta mitjana de despesa les obres de Molins de Rei, que superen els 9 milions d'euros perquè, a part d'un nou edifici, inclouen la redistribució de les vies.
El pla d'obres 'grans' que Renfe té en marxa també engloba la millora integral de l'estació de Llinars del Vallès, que estan aturades amb previsió de reprendre-les al setembre. Pròximament, la companyia preveu iniciar reformes integrals d'accessibilitat al Papiol i a Gelida. Aquestes estan en licitació.
En paral·lel, la companyia també desplega aquest estiu un pla d'inversions de menor envergadura, anomenat 'A punt'. Són inversions de vora 300.000 euros per renovar sistemes d'il·luminació, els paviments o els falsos sostres dels vestíbuls. Al juliol va començar l'actuació a Vilanova i la Geltrú i Sitges, mentre aquest agost estan previstes obres a Sabadell Sud i Barcelona-Fabra i Puig. Al setembre es farà una adequació en el mateix sentit a Sant Celoni, amb un calendari d'obres que s'allargarà fins al gener.
Una desena de modernitzacions i noves estacions d'Adif
Adif, al seu torn, treballa en la construcció de sis edificis nous. La inversió més gran en marxa és entorn de l'estació de Sants de Barcelona, on destinen 150 milions d'euros per ampliar les instal·lacions pel cantó de la plaça Països Catalans, de la qual l'ens ferroviari també assumeix la restauració i reordenació de l'entorn. És la segona fase d'actuacions després d'haver fet la reordenació del vestíbul principal.
Les altres grans estacions en procés de construcció són a Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac, dues ciutats que estan immerses en macroprojectes de soterrament de les vies. A Sant Feliu hi ha pressupostats 22,8 milions per construir la nova estació, mentre que a Montcada es treballa en dos nous edificis per a les parades de Montcada i Reixac -13,6 milions- i per a Montcada-Bifurcació -7 milions-.
L'ens ferroviari també està invertint a fer una nova estació a Reus Bellissens -10 milions- i una altra a Parets del Vallès, vinculada al desdoblament de l'R3 -12,3 milions-. Pel que fa a obres de millora de les estacions que no comporten un edifici nou, Adif té en marxa actuacions a Castelldefels, Montcada-Ripollet, Camallera i Bordils-Juià.
D'altra banda, Adif té pendent començar les obres de les estacions de Girona i Viladecans. En el primer cas, hi ha destinats 2,9 milions per urbanitzar la plaça d'Espanya i millorar la integració de l'estació a la ciutat. Pel que fa al municipi del Baix Llobregat, l'obra està licitada pendent d'adjudicar. Són 5,4 milions d'euros per fer millores al vestíbul, al pas inferior, als ascensors i les andanes.
Arribar a la "fiabilitat" per saltar després a "l'excel·lència"
A peu d'obra de la transformació que s'està fent a Molins de Rei, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat la rellevància de les inversions a les estacions, "que són la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva confortabilitat i accés parlen del sistema que es trobarà l'usuari".
La consellera ha presumit de la creació de l'empresa mixta Rodalies de Catalunya, "un pas molt important aconseguit de forma col·laborativa després de moltes dificultats", i ha apuntat que serà aquesta companyia pública la que "haurà d'anar assumint les infraestructures i gestió del sistema".
De tot el conjunt d'estacions que estan en obres aquest estiu, Paneque ha recordat que algunes formen part del Pla de Rodalies fins al 2030. Hi ha casos en què estan ideades per millorar el confort, mentre altres són per ampliar el servei a través d'un nou sistema de vies, com passa a Molins o Castelldefels.
La consellera ha indicat que l'R1, l'R2 i l'R2 Sud són els eixos que engloben més actuacions "perquè concentren el 80% d'usuaris del sistema de Rodalies". També ha assegurat que són les línies prioritàries en el procés de traspàs de competències. Amb el canvi de gestió de l'R1 ja iniciat, Paneque ha desitjat establir "aviat" calendaris per a l'R2 i també l'R3.
Ha lamentat que "ara mateix no es poden concretar terminis", si bé s'ha mostrat optimista, ja que ha assegurat que ha de ser un traspàs "relativament fàcil", tot recordant que la gestió l'assumirà Rodalies de Catalunya, però la titularitat es mantindrà en l'empresa d'origen. L'única excepció és a l'R1.
Set projectes de reformes o noves estacions
Més enllà de l'escenari d'obres en marxa que Adif té aquest estiu, l'ens ferroviari ha recordat que la construcció o reforma de set estacions estan en fase de redacció de projecte. Un dels més grans es planteja a Figueres, on es vol construir una variant ferroviària i remodelar l'estació. Entre altres actuacions, la intenció és suprimir dos passos a nivell urbans.
A Barcelona, a les estacions Fabra i Puig i El Clot es treballa per millorar els accessos, vestíbuls i andanes, com també revisar la intermodalitat. Al Vallès, a Mollet-Santa Rosa s'hi planifica un nou edifici i una nova via per millorar la capacitat, alhora que es vol eliminar el pas a nivell. Encara al Vallès, a Montcada i Reixac – Manresa la intenció és millorar els espais, allargar les andanes i instal·lar ascensors.
També hi ha obres previstes al Penedès. En concret, a Sant Sadurní d'Anoia per modificar la distribució de les vies, reformar l'edifici de viatgers i millorar l'accessibilitat i confort de les andanes. Al Maresme, Adif treballa en un projecte per millorar l'operativitat i fer una nova via d'apartat a Tordera.
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