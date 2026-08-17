Catalunya farà servir la intel·ligència artificial per localitzar pisos buits i treure’ls al mercat
El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, un organisme amb seu a Lleida i adscrit a la UPC, fa un parell de mesos que desenvolupa el nou sistema
María Jesús Ibáñez
La Generalitat està preparant un nou sistema basat en la intel·ligència artificial (IA) per identificar quins pisos estan buits a cada municipi i incorporar aquests habitatges al mercat, segons ha explicat aquest dilluns el director general d’Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas. El sistema l’està desenvolupant el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), amb seu a Lleida, que des de fa dos mesos treballa, per encàrrec del Govern, en l’elaboració d’un algoritme que creuarà dades de consum d’aigua i electricitat, el padró i la informació presencial d’alguns ajuntaments per saber si un habitatge està desocupat.
Només els grans tenidors, aquells que són propietaris de cinc habitatges o més, i les persones jurídiques privades estan obligats a notificar quants pisos buits tenen al registre oficial de la Generalitat. Però la realitat supera de llarg aquest cens. Les últimes dades disponibles de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) daten del 2021 i parlen de 418.600 habitatges desocupats, un 10,7 % dels gairebé quatre milions d’habitatges que hi ha en total a Catalunya. Només a la ciutat de Barcelona en sumen més de 75.000, però hi ha municipis més petits, com el Perelló (Baix Ebre), on el 49,6 % dels immobles del municipi estan buits.
«Fins ara ens hem trobat que no estava clara la responsabilitat, si era de la Generalitat o dels ajuntaments, i això ha fet que ens trobéssim en una mena de terra de ningú en què no s’està abordant el problema», ha lamentat el director general, que ha explicat que, a més, no es podia certificar que un habitatge estigués buit fins que un funcionari el visitava i ho corroborava. Amb la nova eina, el Govern es compromet a facilitar als ajuntaments dades que els permetin tenir una fotografia en temps real de la situació i conèixer l’estat d’un habitatge amb més rapidesa.
De fet, són diversos els ajuntaments catalans que s’han avançat i ja han contractat els serveis d’empreses privades que utilitzen la tecnologia digital i la IA perquè facin el control i la gestió del mercat local de l’habitatge. Tot i que la majoria, com en el cas de Sitges, ho han fet per portar un recompte dels pisos turístics i evitar les il·legalitats, l’eina també els serveix per dur a terme la gestió d’habitatges buits ocupats il·legalment.
Incentivar la posada al mercat
L’objectiu de la Generalitat és completar un mapa de prevalença d’habitatges buits a partir de l’any vinent per desplegar així mesures destinades a mobilitzar el parc d’habitatges desocupats, ha indicat Mas en una entrevista a 3Cat. Amb la informació que s’obtingui, Habitatge començarà centrant-se en una estratègia d’«incentivació» per mobilitzar els habitatges en lloc d’iniciar procediments sancionadors.
«Obtindrem millors resultats que amb una penalització extrema com arribar a l’expropiació», ha dit Mas. La Generalitat no és partidària d’imposar sancions, ha afirmat, per mantenir els pisos desocupats, i aposta per contactar amb els propietaris per afavorir que els habitatges tornin a estar disponibles per a nous llogaters.
El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) és una organització adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que, des de 1987, any de la seva creació, desenvolupa mètodes numèrics capaços de resoldre problemes científics i tecnològics d’enginyeria civil, ambiental, mecànica, aeronàutica i naval.
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