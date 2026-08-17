Catalunya revisarà la protecció dels Bombers davant dels tòxics
Els agents denuncien mancances en el material de protecció i lamenten que sovint han de rentar a casa els vestits utilitzats durant l’extinció dels incendis
També reclamen mascaretes per protegir-se de diferents contaminants
Guillem Costa
Treballadors dels Bombers de la Generalitat fa setmanes que denuncien carències en el material de protecció i en els processos de descontaminació disponibles per als professionals de l’extinció d’incendis. Alerten que s’exposen a substàncies tòxiques tant durant les intervencions com després d’aquestes. El col·lectiu Assemblea de Bombers, davant aquesta situació, ha optat per aprofitar l’escenari de risc màxim d’incendi i reivindicar les reclamacions pendents, que, principalment, consisteixen a millorar la protecció respiratòria (el tipus de mascareta que utilitzen) i garantir que els vestits es puguin rentar correctament.
Fonts del Govern català consultades per aquest diari ja han assegurat que la Conselleria d’Interior treballa per respondre a algunes de les peticions i que d’altres s’estudiaran.
Un dels punts que més preocupa l’Assemblea de Bombers són les mascaretes que utilitzen durant els focs de vegetació. La protecció respiratòria prevista per treballar en ambients amb fum és actualment una mascareta autofiltrant FFP3, un equip dissenyat per protegir davant la inhalació de partícules. La mateixa documentació dels Bombers en contempla l’ús en incendis agrícoles, urbans i forestals quan hi ha fum.
Tanmateix, els treballadors demanen avançar cap a l’ús de semimàscares respiratòries reutilitzables amb filtres reemplaçables similars a les que ja es fan servir en treballs amb exposició a diferents tipus de contaminants.
"Una FFP3 protegeix davant partícules, però el fum d’un incendi forestal pot contenir també contaminants en estat gasós, com monòxid de carboni, formaldehid o determinats vapors orgànics", exposa un dels portaveus del col·lectiu, David Fernández. Els equips amb filtres substituïbles, en canvi, permeten incorporar filtres específics per a partícules i altres contaminants. La segona reivindicació que plantegen els bombers se centra en la neteja dels equips de treball, una vegada les tasques d’extinció han acabat. El fum, el sutge i altres productes de la combustió queden adherits a la roba i als equips de protecció individual (EPI). ¿Què reclama en aquest sentit l’Assemblea de Bombers? Més agilitat en el sistema de descontaminació per evitar que aquests materials tòxics es traslladin als vehicles, als parcs o, fins i tot, a espais privats. En el cas dels incendis forestals, en moltes ocasions, són els mateixos bombers els que han de rentar el vestit de protecció amb què han estat treballant.
Rentadores
De fet, segons dades que va avançar SER Catalunya i ha pogut confirmar aquest diari, 17 dels 71 parcs comptabilitzats per l’Assemblea de Bombers no disposen d’una segona rentadora específica per als EPI. A més, l’organització denuncia falta d’"espais de transició entre zones brutes i netes", així com l’absència d’un "sabó que sigui adequat". En el cas de focs d’edificis, en els quals els contaminants són més nocius per la presència de pintura i altres materials, els agents han d’esperar que empreses professionals subcontractades pel departament s’encarreguin de la neteja.
El problema, afirma el col·lectiu, és que sovint el procés s’acaba allargant durant molts dies i impedeix que els treballadors puguin sortir a actuar en un incendi d’aquest tipus per no disposar en aquell moment precís d’un segon equip de recanvi.
Sobre aquest aspecte, la Conselleria d’Interior s’ha compromès a adquirir més equips de protecció. Pel que fa a les mascaretes, s’analitzarà la possibilitat d’oferir als cossos d’extinció mascaretes integrals, manifesten fonts de l’Executiu català a aquest diari.
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