Eurecat participa en el consorci Tecsol-Frut, que impulsarà la tecnologia agrivoltaica per millorar el rendiment i la sostenibilitat dels cultius fruiters
Aquest tipus d’instal·lacions crea un microclima més favorable per als cultius en proporcionar ombra, reduir l’estrès tèrmic de les plantes, disminuir l’evaporació de l’aigua i protegir les explotacions davant condicions climàtiques adverses
El projecte respon a una tendència creixent a Europa, on l’agrivoltaica està adquirint un paper cada cop més rellevant com a solució per compatibilitzar la producció agrícola amb la generació d’energia renovable
Eurecat, amb seu a Manresa, participa al projecte Tecsol-Frut, coordinat pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC)
Regió7
El centre tecnològic Eurecat, amb seu a Manresa, participa en el projecte Tecsol-Frut, que neix amb l'objectiu de donar resposta a dos dels principals reptes que afronta actualment el sector agrícola, l'adaptació dels cultius al canvi climàtic i la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible i descarbonitzat.
Coordinada pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), la iniciativa està finançada per la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i reuneix cinc entitats de referència per desenvolupar i validar una innovadora solució agrivoltaica aplicada a explotacions de cultius fruiters.
En un comunicat, el centre explica que el canvi climàtic està modificant els cicles naturals dels cultius, avançant la floració i augmentant l'exposició de les plantacions a fenòmens meteorològics extrems, com ara onades de calor, sequeres, gelades tardanes o episodis d'intensa radiació solar. Aquestes condicions repercuteixen directament en la productivitat, la qualitat de la fruita i la rendibilitat de les explotacions agrícoles, posant de manifest la necessitat d'incorporar noves solucions que incrementin la resiliència del sector.
En aquest context, l'agrivoltaica es presenta com una alternativa innovadora capaç de compatibilitzar la producció agrícola i la generació d'energia renovable en una mateixa superfície. A més de contribuir a la descarbonització del sistema energètic i afavorir l'autoconsum mitjançant fonts renovables, aquest tipus d'instal·lacions crea un microclima més favorable per als cultius, ja que proporciona ombra, redueix l'estrès tèrmic de les plantes, disminueix l'evaporació de l'aigua i protegeix les explotacions davant de condicions climàtiques adverses.
Una solució agrivoltaica intel·ligent per optimitzar la producció agrícola i energètica
L'objectiu principal de Tecsol-Frut és dissenyar, implementar i validar un sistema agrivoltaic innovador basat en tecnologia fotovoltaica rígida orientable, amb control de l'angle d'inclinació dels panells solars, aplicat en dues explotacions agrícoles de cultius fruiters situades en diferents comunitats autònomes. Aquesta solució permetrà combinar la producció agrícola amb la generació d'electricitat renovable, millorant simultàniament el rendiment agronòmic, l'eficiència energètica i l'ús sostenible dels recursos.
Com a element diferencial, el projecte desenvoluparà una eina digital de planificació i simulació basada en models mecànics, deterministes i matemàtics capaços de predir el comportament dels sistemes agrivoltaics sota diferents condicions ambientals, com la temperatura, la humitat o la radiació solar. Aquesta plataforma permetrà avaluar diferents escenaris operatius, optimitzar tant la producció agrícola com l'energètica i facilitar una presa de decisions basada en dades.
Així mateix, durant la fase pilot s'integraran sistemes avançats de sensòrica de camp, imatges per satèl·lit i prediccions meteorològiques per alimentar models d'intel·ligència artificial destinats a optimitzar el reg, anticipar l'evolució fenològica dels cultius, estimar-ne el rendiment i monitorar-ne l'estat sanitari. Tota aquesta informació s'integrarà en un Bessó Digital (Digital Twin), que oferirà una visió global i en temps real del comportament del cultiu i de la producció energètica.
Un consorci estratègic per impulsar la innovació
El projecte està coordinat pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i compta amb la participació d'entitats de referència que aporten coneixements complementaris en els àmbits agrícola, tecnològic i energètic.
El consorci està integrat pel centre tecnològic Eurecat, especialitzat en digitalització, sensòrica, intel·ligència artificial i simulació aplicada al sector agroalimentari; TROPS (Màlaga, Andalusia), cooperativa líder a Espanya en la producció i comercialització d'alvocat i mango, destacada pel seu compromís amb la innovació, la qualitat i la sostenibilitat; Fruits de Ponent (Alcarràs, Catalunya), cooperativa de referència en la producció de fruita dolça amb una sòlida aposta per la innovació agrícola; Powerfultree (País Basc), empresa especialitzada en enginyeria, disseny i desenvolupament de solucions de maquinari per a aplicacions agrivoltaiques; i el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC), entitat que agrupa empreses i centres tecnològics del sector energètic i que actua com a coordinador del projecte, impulsant la col·laboració entre els diferents socis i garantint la correcta execució de la iniciativa.
La combinació d'experiència agrícola, coneixement tecnològic i capacitat d'innovació converteix Tecsol-Frut en un projecte amb un elevat potencial de transferència al conjunt del sector agroalimentari. Gràcies a aquesta col·laboració, el Grup Operatiu desenvoluparà, implementarà i validarà un sistema agrivoltaic innovador en dues explotacions agrícoles situades en diferents comunitats autònomes, fet que permetrà avaluar-ne el funcionament en diferents entorns climàtics i agronòmics i facilitar-ne la futura implantació en altres zones productores.
Objectius i resultats esperats
Al llarg del seu desenvolupament, Tecsol-Frut establirà les condicions agroclimàtiques, agronòmiques i tècniques necessàries per implantar els sistemes agrivoltaics en tots dos cultius pilot; desenvoluparà models predictius capaços de simular-ne el comportament; instal·larà les infraestructures necessàries per a la seva validació experimental i avaluarà, al llarg d'un cicle complet de cultiu, l'impacte d'aquestes solucions sobre la qualitat, la productivitat i la sostenibilitat de les explotacions agrícoles.
Paral·lelament, el projecte calibrarà les eines digitals mitjançant dades reals obtingudes al camp i desenvoluparà algoritmes predictius basats en intel·ligència artificial que permetran construir un Bessó Digital funcional, facilitant l'extrapolació dels resultats a noves explotacions agrícoles i a diferents tipus de cultius.
Amb tot això, Tecsol-Frut aspira a demostrar la viabilitat tècnica i funcional de l'agrivoltaica intel·ligent com a eina per millorar la competitivitat del sector fructícola, incrementar la resiliència de les explotacions davant el canvi climàtic i accelerar la implantació d'energies renovables en l'àmbit agroalimentari.
A més, el projecte respon a una tendència creixent a Europa, on l'agrivoltaica està adquirint un paper cada vegada més rellevant com a solució per compatibilitzar la producció agrícola amb la generació d'energia renovable. Gràcies a la seva aposta per la digitalització, la intel·ligència artificial i l'orientació cap a les necessitats reals del sector, Tecsol-Frut presenta un elevat potencial de transferència i escalabilitat, contribuint al desenvolupament d'una agricultura més eficient, sostenible i resilient.
En el projecte, Eurecat contribueix a generar solucions avançades per donar resposta als reptes de les empreses agroalimentàries amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar de les persones i del planeta. El centre tecnològic aporta les seves capacitats en tecnologies digitals, sistemes ciberfísics i tecnologies ambientals per generar impacte en el sector.
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