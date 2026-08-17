Les dones guanyen pes en els nous lideratges del 2026
En la primera meitat de l’any s’han produït relleus en entitats emblemàtiques com ara Barcelona Global, FemCat, Mobile World Capital, el TNC, el Museu Picasso, la Fundació Miró i el Macba / Per primer cop, una dona presideix el Cercle del Liceu, la Sindicatura i la DO Cava
Sergi Saborit
La calma característica que regna als despatxos a l’agost ofereix un bon moment per mirar enrere i repassar els múltiples canvis de lideratge que s’han produït al llarg de la primera meitat de l’any en algunes de les principals institucions de la societat civil, empresarial i cultural barcelonina. El 2026 han estrenat president o director general entitats com la Fundació MWC, el Cercle del Liceu, FemCat, el Consell Regulador del Cava i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), i també han renovat la cúpula equipaments culturals icònics com el TNC, el Museu Picasso, el Macba, la Fundació Miró, el Museu del Disseny i el Conservatori del Liceu.
La presència cada vegada més important de dones al capdavant d’institucions emblemàtiques és una tendència que es consolida i aquest 2026 hem vist, per exemple, com l’empresària vinícola Ernestina Torelló s’ha convertit en la primera dona de la història a ocupar la presidència del selecte club privat Cercle del Liceu. Una altra dona que ha fet història és Marta Vidal, curiosament també empresària vinícola, que ha agafat les regnes de la DO Cava en un dels seus moments més desafiants. El mateix passa amb Llum Rodríguez, la primera dona a presidir la Sindicatura de Comptes.
A més, hi ha hagut dos canvis significatius en el lideratge de dos importants col·legis professionals: Maria Salamero és la primera dona a agafar les regnes del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, mentre que Sandra Bestraten és la segona degana del COAC en els seus pràcticament cent anys d’història. Per la seva banda, la periodista Laia Corbella s’ha erigit en directora general de la Fundació Mobile World Capital.
Corbella substitueix Ramon Fajula, que ha sigut fitxat per pilotar la nova gigafactoria d’IA que el Govern espanyol, la Generalitat i grans empreses com Telefónica i Santander impulsen a Móra la Nova. Altres empresaris i directius catalans que estrenen càrrec de representació en entitats d’àmbit espanyol són el president de Fluidra, Eloi Planas, que ara ocupa la presidència de l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), i Enrique Tombas, que a l’abril va ser elegit president de SpainCap, la patronal espanyola d’empreses d’inversió i capital risc. Per la seva banda, el president de Seat, Markus Haupt, s’ha erigit en president de la patronal dels fabricants d’automòbils, Anfac, en substitució de Josep Maria Recasens, que va fitxar com a conseller delegat d’Indra.
Grans reeleccions
Aquest 2026 hi ha hagut, a més, reeleccions importants: Josep Sánchez Llibre i Xavier Panés han renovat com a presidents de les patronals Foment i Cecot, respectivament; Joan Laporta ha tornat a guanyar les eleccions per presidir el Futbol Club Barcelona; Xavier Antich ha sigut reelegit president d’Òmnium; Eugènia Bieto enceta un altre mandat al capdavant de la Coordinadora Catalana de Fundacions, i Lluís Moreno continuarà com a president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC).
Recopilem els 25 principals nomenaments que hi ha hagut en la primera meitat de l’any en institucions de referència en l’àmbit cultural, empresarial i de la societat civil barcelonina. Un terç dels relleus estan protagonitzats per dones, i totes (9) han accedit a càrrecs que fins ara ocupaven homes; en sis ocasions és la primera vegada que el lideratge en aquella institució el tindrà una dona. També hi ha hagut sis casos (TNC, Macba, Sincrotró Alba, 22@ Network, SpainCap i Conservatori del Liceu) en què el relleu ha seguit el sentit contrari, amb homes substituint dones. En termes percentuals, abans d’aquests canvis de cara, el 75% dels càrrecs els ocupaven homes i el 25%, dones. Després dels nomenaments, el pes dels homes ha baixat al 62%, mentre que el de les dones puja al 38%.
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