CGT i ASB denuncien un ERTO al sector carni del Bages per la pesta porcina
Els dos sindicats asseguren que no es van assabentar dels expedients fins a finals de juliol "per la falta d'informació dels comitès d'empresa i les organitzacions sindicals"
Regió7
Els sindicats CGT Sallent i Acció Sindical Bages denuncien l’aplicació d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) al sector carni del Bages arran de la crisi provocada per la pesta porcina africana (PPA). De moment, les dues organitzacions només tenen constància que la mesura només afecta a treballadors d’aquestes dues empreses.
En un comunicat de premsa, els sindicats alerten que «les empreses estan traslladant els costos de la crisi als treballadors i qüestionen el silenci dels comitès d’empresa, les organitzacions sindicals majoritàries i els mitjans de comunicació».
Poca transparència
En aquest sentit, asseguren que són coneixedors dels ERTO «des de finals de juliol i que, des d’aleshores, han trobat a faltar informació pública sobre la situació: no han detectat comunicats ni una resposta clara dels sindicats representats en aquests comitès ni una informació visible per part de les federacions de CCOO i UGT».
En el cas de l’Escorxador d’Avinyó, detallen, la direcció ha comunicat als treballadors afectats que la declaració oficial de la PPA i les restriccions imposades per les autoritats sanitàries i comercials han provocat una «limitació severa» de l’activitat productiva i han tingut un impacte directe en l’activitat de l’escorxador.
A Macoba, segons han traslladat els treballadors als sindicats, s’ha comunicat verbalment una reducció de jornada sense una data clara de finalització i amb la possibilitat que la situació s’allargui durant mesos.
Aquesta situació se suma a l’ERTO que el desembre passat va afectar 458 treballadors d’una empresa de treball temporal (ETT) que prestaven servei en un macroescorxador d’Osona, també arran de la crisi de la pesta porcina africana.
Amb tots aquestes dades i arguments sobre la taula, CGT i ASB consideren legítim preguntar-se «per què una situació que afecta llocs de treball i un sector estratègic per al Bages està envoltada de tan poca informació pública».
Reclamen que els treballadors «coneguin amb transparència quines persones estan afectades pels expedients, durant quant de temps, quines mesures s’estan aplicant i quines garanties s’han exigit a les empreses».
Els sindicats recorden que el sector carni del Bages ja ha estat objecte de diversos conflictes laborals. ASB ha mantingut un conflicte amb MACOBA per denunciar presumptes incompliments del conveni i vulneracions de drets laborals, mentre que CGT Sallent manté un conflicte amb ONET MTL, empresa encarregada del servei de neteja de l’escorxador Mafrica, arran de les denúncies formulades per treballadores. Per CGT i ASB, una nova crisi no pot servir per empitjorar encara més les condicions laborals d’un sector que ja arrossega una elevada precarietat.
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