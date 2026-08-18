El deute públic espanyol es modera al 101,5% del PIB al juny i arriba als 1,763 bilions
L’endeutament de les administracions a l’Estat augmenta respecte al maig, malgrat la baixada interanual
ACN
El deute públic del conjunt de les administracions públiques a l’Estat es va situar en 1,763 bilions al juny, que representa un 101,5% del producte interior brut (PIB) espanyol, segons dades del Banc d’Espanya. Aquest nivell queda 1,9 punts percentuals per sota del 103,4% del PIB que va marcar el juny de l’any passat, però suposa un augment d’1,3 punts en comparació amb el maig, quan el deute es va situar en el 100,2% del PIB després de dos mesos de descens. En la sèrie estadística, és habitual registrar un repunt en el deute públic al mes de juny respecte al maig. El deute total, sense comparar-lo amb el PIB, va créixer un 4,2% respecte al juny de l’any passat (+72.000 milions) i un 2% d’aquest maig al juny (+34.000 milions).
Per subsectors, el deute de les autonomies és de 355.040 milions (+4,4% interanual), mentre que el dels ens locals és de 21.440 milions (-8,1% interanual). L’endeutament de les comunitats autònomes arriba al 20,1% del PIB i el dels ens locals representa un 1,2%.
La Seguretat Social també incrementa el seu deute un 7,9% interanual, fins als 136.180 milions d’euros, i representa un 7,7% del PIB.
La consolidació en el conjunt de les administracions públiques –és a dir, el deute en poder de diversos subsectors– és de 384.550 milions d'euros, l'equivalent al 21% del PIB, amb un increment del 3,7% respecte al juny de l’any passat.
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