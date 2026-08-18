ENERGIA
El Govern desafia el sector del gas i llança una campanya massiva de publicitat en defensa de les calefaccions elèctriques per la guerra de l’Iran
L’Executiu prepara una operació institucional per impulsar les bombes de calor com la «tecnologia del futur en climatització» amb un pressupost de gairebé 4 milions d’euros i les vincula directament a la crisi a l’Orient Mitjà
David Page
La climatització de les llars i les diferents tecnologies que es poden utilitzar s’han convertit en un camp de batalla per a les grans energètiques. La gran pugna és entre dos models: mantenir el gas per a la calefacció, ja sigui convencional o renovable en forma de biometà, o apostar per l’electricitat mitjançant les bombes de calor. El sector gasista es mobilitza per continuar portant gas a les calderes de les cases i el sector elèctric busca estendre la utilització de noves instal·lacions que utilitzen llum.
El Govern de Pedro Sánchez pren partit obertament per la segona de les opcions com a via per donar un impuls a l’electrificació de l’economia, reduir la dependència dels combustibles fòssils d’importació i avançar en el procés de descarbonització. El Ministeri per a la Transició Ecològica, comandat per la vicepresidenta Sara Aagesen, prepara una campanya massiva de publicitat en defensa de les calefaccions elèctriques en plena pugna del sector.
El Govern ha posat en marxa els treballs preparatoris per al llançament d’una ‘macrocampanya’ publicitària durant la primera meitat del 2027 per impulsar la instal·lació de bombes de calor com la «tecnologia del futur en climatització» en habitatges i empreses, segons es recull en la documentació oficial que maneja Transició Ecològica.
El Govern ha autoritzat la campanya sobre climatització sostenible amb un pressupost de gairebé 4 milions d’euros i justifica la necessitat de l’electrificació de les instal·lacions de calor i fred als edificis remarcant la convulsió energètica provocada per la guerra a l’Orient Mitjà. La crisi geopolítica, segons remarca l’Executiu, ha posat de manifest que «la dependència de combustibles fòssils importats constitueix una vulnerabilitat estructural per a l’economia espanyola» per l’enorme volatilitat dels preus del petroli i el gas natural als mercats energètics després dels atacs dels EUA i Israel contra Israel i el conflicte estès a tota la regió en els mesos posteriors.
4 milions per a la seva difusió massiva
L’Executiu ja va incloure en el macrodecret de mesures ‘anticrisi’ del març passat un pla d’impuls a la bomba de calor amb mesures per facilitar-ne la implantació, i ara considera «imprescindible» realitzar una campanya institucional que s’executarà en la primera meitat del 2027, una vegada que s’hagin desplegat totes les mesures del pla precisament per donar-les a conèixer. El Govern ha reservat gairebé 3,4 milions d’euros per a la compra d’espais en mitjans de comunicació i suports publicitaris i 484.000 euros més per al disseny de la campanya i la producció dels materials.
L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), dependent del departament de Sara Aagesen, ha llançat la licitació a la recerca d’empreses especialitzades per a la creació de la campanya publicitària, amb l’objectiu posteriorment d’una difusió massiva a la televisió, ràdio, premsa escrita, internet, xarxes socials i també en tanques, mobiliari urbà o videopantalles a l’exterior.
«L’objectiu principal de la campanya consisteix a donar a conèixer la climatització per bomba de calor, amb especial èmfasi en l’aerotèrmia, i els beneficis que aporta [...] És la solució més eficient per climatitzar habitatges, comerços i empreses de tota mena, perquè ofereix seguretat de subministrament, redueix la dependència dels combustibles fòssils, contribueix a reduir les emissions contaminants i aporta confort i, sobretot, estalvi econòmic», es remarca en la documentació del concurs públic.
«Aquesta tecnologia ha irromput al mercat de la climatització i té totes les qualitats per ser la tecnologia que s’imposi en els pròxims anys pels avantatges individuals i per l’oportunitat que representa per als objectius espanyols i europeus d’independència energètica, descarbonització i electrificació de l’economia. Per aquesta raó, aquesta campanya vol donar la benvinguda i presentar la bomba de calor i els seus múltiples beneficis al públic del nostre país, i convertir-la en la principal opció quan se substitueixi un sistema de calderes», sentencia el Govern en plena pugna entre companyies gasistes i elèctriques per imposar-se en el negoci de la climatització residencial.
Transició Ecològica pretén defensar que «la bomba de calor emergeix com la tecnologia del futur en climatització pels seus nombrosos avantatges per a l’usuari: estalvi econòmic i energètic, confort, sostenibilitat, reducció d’emissions, independència respecte al i el petroli, etc.». De fet, l’IDAE estima que l’estalvi energètic d’una vivenda unifamiliar pot superar el 60% de l’energia final consumida, cosa que es pot traduir en un estalvi de més del 50% en la factura de calefacció.
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