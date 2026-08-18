Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaCalor intensaKids&Us ManresaSarnaTxell FerréCiclista begut
instagramlinkedin

La vaga de Groundforce acumula 6.000 maletes i 270 vols cancel·lats en dues setmanes, segons el comitè de vaga

Els treballadors de l'aeroport retreuen a l'empresa que no s'avingui a negociar condicions de treball "dignes"

Viatgers consulten l'estat dels vols a l'aeroport de Barcelona

Viatgers consulten l'estat dels vols a l'aeroport de Barcelona / Jordi Pujolar

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Pujolar / John McAulay (ACN)

El Prat de Llobregat

 La vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Groundforce a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat arriba aquest dimarts a les dues setmanes, en plena temporada alta i amb afectacions severes en els viatgers. Segons dades del comitè de vaga, s'acumulen ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i uns 270 vols cancel·lats. La portaveu de CGT, Esther Garcia, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals "dignes" i critica la pèrdua de drets en els darrers anys, amb l'arribada d'una nova direcció. Els treballadors alerten de mancances en la conciliació, la seguretat dels llocs de treball o la salut dels treballadors: "No és un caprici ni una reclamació de millores salarials".

La portaveu sindical defensa que la vaga ha estat la darrera "eina" que han activat els treballadors davant la passivitat que critiquen de l'empresa, veient, diuen, que la direcció no volia "escoltar" les seves reivindicacions. Garcia detalla que el darrer contacte es va fer el 24 de juliol en una mediació que va resultar infructuosa.

Per la delegada de CGT, aquesta manca de diàleg demostra la "manca de responsabilitat" de la companyia per la coincidència amb el mes de vacances per excel·lència: "L'afectació és global, a la plantilla, a les aerolínies i als passatgers". Garcia, però, alerta que la vaga no s'aixecarà si no hi ha una revisió de les condicions de seguretat i salut de la plantilla.

Hi ha mesures, diu, que són "innegociables", com l'aplicació dels procediments de prevenció o inspecció, el redimensionament dels torns de treball o l'aplicació d'uns horaris que garanteixin la conciliació i el descans: "Són unes condicions mínimes que qualsevol cap humà pot entendre".

Garcia detalla que la intempèrie o les càrregues físiques dels treballadors que mouen els equipatges o l'estrès pels conflictes amb els passatgers dels empleats de facturació o embarcament són algunes de les conseqüències de la gestió actual. "No estem demanant més diners, més dies de vacances, ni cap dret especial. Volem un treball digne", conclou.

Malgrat la situació, l'aparença a la T1 de l'aeroport és d'aparent normalitat. Els viatgers facturen el seu equipatge a sortides i els que passen per la porta d'arribades venen també carregats amb les seves maletes, aliens al conflicte que viuen l'empresa de 'handling' i els seus treballadors.

Notícies relacionades

Esther Garcia explica que davant l'escenari de vaga, les companyies aèries han optat per cancel·lar o reagendar alguns vols, amb l'objectiu que l'impacte sobre els viatgers en trànsit sigui el mínim possible. De fet, segons la programació d'arribades d'aquest dimarts al matí, la majoria dels vols estaven operats per companyies sense afectació de la vaga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
  2. Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
  3. Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
  4. Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
  5. La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
  6. La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
  7. L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
  8. El nou projecte de Messi: un restaurant de milaneses a una hora de Manresa

La vaga de Groundforce acumula 6.000 maletes i 270 vols cancel·lats en dues setmanes, segons el comitè de vaga

La vaga de Groundforce acumula 6.000 maletes i 270 vols cancel·lats en dues setmanes, segons el comitè de vaga

Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»

Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»

Calaf renova la pista de joc del pavelló esportiu abans de l'inici de temporada

Calaf renova la pista de joc del pavelló esportiu abans de l'inici de temporada

Així són els campaments de migrants a Ceuta: mòduls militars amb lliteres, aigua potable i zones segregades per organitzar la crisi d’acollida

Així són els campaments de migrants a Ceuta: mòduls militars amb lliteres, aigua potable i zones segregades per organitzar la crisi d’acollida

Fi de l’estiu a Catalunya? Comença el compte enrere per al descens de les temperatures

Fi de l’estiu a Catalunya? Comença el compte enrere per al descens de les temperatures

El deute públic espanyol es modera al 101,5% del PIB al juny i arriba als 1,763 bilions

El deute públic espanyol es modera al 101,5% del PIB al juny i arriba als 1,763 bilions

La guerra entre els Moriña i el clan d’«El Baba», els Salazar, deixa tres morts i fa saltar l’alarma per les armes d’assalt a Isla Cristina

La guerra entre els Moriña i el clan d’«El Baba», els Salazar, deixa tres morts i fa saltar l’alarma per les armes d’assalt a Isla Cristina

El concurs de fotografia de flora de la Cerdanya nomena els guanyadors d'enguany

El concurs de fotografia de flora de la Cerdanya nomena els guanyadors d'enguany
Tracking Pixel Contents