L'Imserso reprèn per a la temporada 2026-2027 els viatges a 50 euros i amb mascota
L'Institut de Majors i Serveis Socials ja ha començat a enviar les 2.938.156 cartes que aniran arribant a les 4.602.255 persones acreditades per poder viatjar amb el programa de turisme
EFE
L'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) obrirà a partir del 14 de setembre el termini per reservar els viatges de la temporada 2026-2027, en què es manté la novetat introduïda en l'anterior, places a 50 euros per als pensionistes amb menys recursos i l'opció de viatjar amb animals de companyia.
L'Imserso ja ha començat a enviar les 2.938.156 cartes que aniran arribant a les 4.602.255 persones acreditades per poder viatjar amb el programa de turisme, segons ha informat aquest dimarts en una nota de premsa el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, al qual està adscrit aquest organisme.
En total, s'han reservat 7.447 places a 50 euros destinades a aquelles persones que rebin una prestació igual o inferior a l'import de les pensions no contributives d'incapacitat o jubilació de la Seguretat Social.
A més, s'ha reservat un percentatge de places perquè els usuaris que ho desitgin puguin viatjar acompanyats dels seus animals de companyia.
Gairebé 900.000 places
En total, aquest any s'ofereixen 879.213 places, de les quals el 50,1% (440.284) es destinen al turisme peninsular, el 25,9% (228.142) al turisme insular i el 23,9% (210.787) al turisme d'escapada, que inclou circuits culturals, turisme de natura, capitals de província i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, així com destinacions europees.
El 14 de setembre començarà la comercialització dels viatges a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Melilla, Navarra i La Rioja per a les persones usuàries preferents —les que tenen més puntuació en un barem que té en compte aspectes com si han viatjat l'any anterior o si se'ls va concedir la primera opció, entre altres factors— i el 15 de setembre per a les no preferents.
Per a la resta de comunitats autònomes, així com per a Ceuta, el termini s'obrirà un dia després.
A més, per evitar la concentració dels viatges en poques dates, s'ha distribuït el 36% de les places de cada lot de manera proporcional durant cada mes de la campanya de viatges, amb l'objectiu de contribuir a la desestacionalització i evitar la massificació excessiva durant els períodes de màxima ocupació.
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